Este jueves, Novak Djokovic quedó a un solo triunfo de alcanzar una marca histórica en el tenis mundial, luego de sumar su victoria número 399 en partidos de Grand Slam durante el Australia Open 2026. El serbio venció con autoridad por 6-3, 6-2 y 6-2 a Francesco Maestrelli y se colocó a un paso de convertirse en el primer jugador en la historia del deporte blanco en llegar a las 400 victorias en torneos grandes.

A sus 38 años, Novak Djokovic, campeón de 24 títulos de Grand Slam, mantiene intacta la ambición de seguir ampliando su legado. En Melbourne también persigue un objetivo aún más grande: conquistar título 25 de Grand Slam, algo inédito, y que lo convertiría en el máximo ganador de campeonatos individuales en la historia del tenis tanto en varones como en mujeres. De lograrlo, además, superaría el récord de longevidad de Ken Rosewall, quien ganó un grande de tenis a los 37 años en la era abierta.

El nombre de Rosewall volvió a ser protagonista hoy jueves en el que fue el quinto día de actividades en Melbourne, donde estuvo presente como invitado en una jornada marcada por la vigencia de las leyendas en la pista. Una de ellas fue el suizo Stan Wawrinka, quien a los 40 años y 310 días se convirtió en el primer hombre mayor de 40 en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde 1978. El suizo logró la hazaña tras una épica remontada de cuatro horas y media ante Arthur Gea, en el partido más largo del torneo hasta ahora.

Wawrinka, quien anunció que se retirará al final de la temporada 2026, enfrentará ahora al noveno sembrado, Taylor Fritz, luego de una victoria que fue celebrada con humor por el propio jugador ante el público australiano.

En otros encuentros destacados del día, el italiano Jannik Sinner avanzó con paso firme en su intento de lograr un triplete de títulos en el Australia Open 2026, mientras que Naomi Osaka protagonizó un duelo tenso frente a Sorana Cirstea. Por su parte, Iga Świątek reconoció que se inspira en la mentalidad y longevidad de Djokovic para sostener el éxito al más alto nivel.

El Australia Open 2026 sigue confirmando que la experiencia y la ambición aún pueden imponerse en la élite del tenis mundial, con un Djokovic a las puertas de un número que parecía inalcanzable.

*Con información de AP

