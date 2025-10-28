Apenas han pasado unos días de la edición 2025, pero la emoción de la Fórmula 1 (F1) volverá a rugir en nuestro país el siguiente año, y los aficionados del automovilismo ya pueden prepararse para asegurar su lugar en una de las carreras más esperadas del calendario. El Gran Premio de México 2026 anunció de manera oficial las fechas para la preventa y la venta de boletos, así como la incorporación del DPO para las carreras de 2027 y 2028.

A través de sus redes sociales, organizadores del GP de México 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año, informaron que la venta tendrá sus primeras con la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, que se realizarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente, a partir de las 11:00 horas; también se dijo que la venta al público general tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora.

Los boletos podrán comprarse con 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, una opción ideal para los aficionados que no quieren perderse la experiencia del GP de México 2026, más conocida como la #F1ESTA. Los precios no se dieron a conocer hasta el momento.

El DPO, para comprar boletos del GP de México

Pero eso no es todo. Además de las fechas de la preventa de boletos para 206, el GP de México dijo que puso a disposición de los aficionados de F1 el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), el cual no es un boleto, sino una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos. Señaló que cuando inicie la venta de boletos para el México GP 2027 y 2028, los aficionados que adquirieron su DPO recibirán un correo electrónico con el que se les comunicará el proceso a seguir para hacer válido su Derecho de Compra Anticipada.

Los clientes interesados en adquirir el DPO (Derecho de Primera Opción) podrán registrarse en: www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opcion hasta el 7 de noviembre de este año, y acceder a una venta especial llamada StayF1RST, la cual estará disponible únicamente para los que se hayan registrado a la campaña. Esta ventana de compra será los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 07:00 a las 10:59 horas, y será exclusiva para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito, los cuales tendrán la opción de diferir la compra de sus boletos con DPO a 6 y 12 meses sin intereses.

Por otra parte, durante las etapas de Preventa Banamex y Venta Anticipada Banorte, así como en la Venta General, los clientes visualizarán dos opciones de compra, la primera es la de boleto normal y la segunda será Boleto 2026 + Derecho de Primera Opción (DPO) 2027 y 2028.

El Gran Premio de México 2026 promete mantener el ambiente único que ha convertido al Autódromo Hermanos Rodríguez en uno de los circuitos favoritos del campeonato mundial. Con la temporada de F1 de cara a su cierre, los seguidores del automovilismo ya cuentan los días para que vuelva a sonar el rugido de los monoplazas en la capital del país.

En resumen:

¿Cuándo es la preventa de boletos para el GP de México 2026? La Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, que se realizarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, respectivamente, a partir de las 11:00 horas

¿Cuándo es la venta general de boletos para el GP de México 2026? Esta será el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora.

¿Qué es el DPO? Se trata de una opción de compra anticipada que estará disponible en todas las gradas, con excepción de algunos productos.

