¡Oficial! Atlas anuncia a Hernán Crespo como su nuevo técnico

Atlas encontró al hombre que encabezará su nuevo proyecto deportivo . La directiva rojinegra, ahora bajo la administración de Grupo PRODI y con Andoni Zubizarreta al frente del área deportiva, apostó por el argentino Hernán Crespo como su nuevo director técnico, dejando en el camino otras opciones que estuvieron sobre la mesa como el español Martí Cifuentes, el argentino Javier Mascherano e incluso Eduardo Berizzo.

La elección representa la llegada de un entrenador con experiencia internacional y un palmarés que respalda su trayectoria en los banquillos, más allá de la brillante carrera que construyó como futbolista.

Aunque su nombre quedó marcado por sus más de 300 goles como delantero, Crespo ha construido en los últimos años una carrera como estratega que le ha permitido dirigir en Argentina, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Tras iniciar su proceso en las divisiones inferiores del Parma y tener sus primeras experiencias en Modena y Banfield, su carrera tomó impulso en Defensa y Justicia, club con el que conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional en la historia de la institución, al derrotar 3-0 a Lanús en la final.

Ese logro le abrió las puertas del Sao Paulo, donde rompió una sequía de 16 años sin títulos al conquistar el Campeonato Paulista de 2021, superando al Palmeiras en la final.

Posteriormente emigró al Al-Duhail de Qatar, donde firmó uno de los ciclos más exitosos de su carrera al obtener un triplete, con los títulos de la Liga de Qatar, la Copa de Qatar y la Copa de las Estrellas, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de Asia.

Su mayor conquista como entrenador llegó en Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos. En mayo de 2024 levantó la Liga de Campeones de la AFC, tras vencer al Yokohama F. Marinos en la final, un campeonato que volvió a colocarlo entre los técnicos sudamericanos con mayor proyección internacional.

Una carreara construida en distintos estilos de futbol

La trayectoria de Crespo como entrenador también destaca por la diversidad de escenarios en los que ha trabajado . Ha dirigido en el futbol italiano, argentino, brasileño, catarí y emiratí, adaptándose a contextos deportivos diferentes y desarrollando equipos con una propuesta de posesión de balón, presión alta y protagonismo ofensivo.

Después regresó al Sao Paulo para una segunda etapa en 2025, ciclo que concluyó en marzo de este año.

Un nombre con peso en el futbol mundial

Antes de iniciar su etapa como entrenador, Crespo construyó una carrera de primer nivel como delantero . Debutó con River Plate, donde conquistó la Copa Libertadores de 1996 siendo el máximo goleador del torneo, antes de emigrar al futbol europeo.

Defendió las camisetas de Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea, AC Milan y Genoa, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Parma y acumulando 328 goles oficiales. Con la Selección de Argentina también dejó huella al ser durante varios años el máximo anotador de las Eliminatorias Sudamericanas.

El reto en Atlas

Ahora, el argentino afrontará un desafío distinto. Llega a un Atlas que vive una reestructuración institucional tras el cambio de propietarios y que renovó buena parte de su plantel con incorporaciones como Ryan Mmaee, Duk, Luís Esteves, Milton Valenzuela y Jorge Sánchez.

La directiva rojinegra considera que el perfil internacional de Crespo, su experiencia en procesos de reconstrucción y los títulos obtenidos en distintos países fueron factores determinantes para convertirlo en el elegido para iniciar una nueva etapa en el banquillo del conjunto tapatío.

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT ����



Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo �� #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV— Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

SV