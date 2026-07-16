La expectativa por la Gran Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue escalando a niveles históricos, y no solo en el ámbito estrictamente deportivo. Este jueves, la Casa Blanca confirmó de manera oficial que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en las tribunas del Estadio Nueva Jersey para atestiguar el duelo cumbre entre las selecciones de España y Argentina.

La noticia fue dada a conocer por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien en conferencia de prensa anunció que el mandatario norteamericano acudirá al coloso este domingo 19 de julio.

El respaldo institucional al torneo más grande de la historia

Al ser Estados Unidos el anfitrión principal del torneo en conjunto, con México y Canadá, la asistencia de Trump representa el respaldo político y diplomático de más alto nivel para la FIFA en el cierre de una Copa del Mundo que rompió récords de asistencia, audiencia y formato con 48 selecciones participantes.

"Un broche de oro para un torneo que demostró la capacidad de Estados Unidos" detalló Leavitt.

Infraestructura de primer mundo a prueba de todo

Karoline Leavitt, aseguró que la justa deportiva fue un éxito. A pesar de imprevistos naturales, como las alertas por la calidad del aire recientes en la costa este, los protocolos de respuesta rápida permitieron que (hasta la fecha) la calendarización se cumpliera al pie de la letra, garantizando la seguridad tanto de los protagonistas como de los espectadores.

Las grandes cifras de asistencia en los recintos, sumadas a los ingresos por derechos de transmisión y el impacto económico directo en las ciudades anfitrionas, perfilan a este torneo como el más lucrativo en la historia del organismo rector del futbol.

NG