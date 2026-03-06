El dato del ‘Gato’ Ortiz que favorece a Chivas en el Clásico Tapatío

La designación arbitral para el Clásico Tapatío ha generado conversación entre aficionados y analistas, especialmente por el nombre elegido para impartir justicia.

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava será el encargado de dirigir el duelo entre Chivas y Atlas, un partido que siempre despierta tensión en la ciudad de Guadalajara y que en esta ocasión también llega acompañado de un dato que ha llamado la atención en torno al silbante.

En medio de las críticas que suele recibir el conocido “Gato” Ortiz por algunas de sus decisiones arbitrales, existe una estadística que podría resultar favorable para el conjunto rojiblanco.

Cada vez que el árbitro ha estado al frente de un Clásico Tapatío, el balance histórico muestra números positivos para Chivas, algo que contrasta con la percepción que muchos aficionados tienen sobre su desempeño.

En los cuatro clásicos dirigidos por Ortiz, el Guadalajara registra dos victorias, un empate y solo una derrota frente a su acérrimo rival. Este historial coloca al equipo rojiblanco con una ligera ventaja cuando el silbante aparece en este tipo de encuentros, una situación que podría interpretarse como un antecedente alentador para el club de cara al próximo enfrentamiento.

Además, el árbitro viene de dirigir recientemente un partido del Rebaño en el actual torneo, en el que el equipo tapatío consiguió un triunfo frente a Pachuca, lo que refuerza la percepción de que los rojiblancos han sabido sacar resultados cuando el “Gato” está al frente del encuentro.

Aun así, el nombre de Ortiz sigue generando debate. El colegiado es considerado uno de los árbitros más mediáticos del futbol mexicano y cada una de sus designaciones suele ser analizada con lupa por aficionados y especialistas.

En un duelo tan intenso como el Clásico Tapatío, cualquier decisión podría convertirse en tema de discusión y marcar el rumbo de un partido donde el orgullo de la ciudad está en juego.

MF