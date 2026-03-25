Nueva Caledonia vs Jamaica: Precio y dónde comprar últimos boletos en Estadio Akron

A pocos días del inicio del repechaje rumbo a la Copa Mundial de 2026, México aún cuenta con disponibilidad de boletos para los partidos que se disputarán el 26 y 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, donde seis selecciones buscarán dos lugares en el torneo.

Boletos accesibles y aún disponibles

A diferencia de los altos costos previstos para el Mundial, las entradas para las semifinales —Nueva Caledonia vs. Jamaica y Bolivia vs. Surinam— tienen un precio único de 200 pesos en todas las zonas . Para las finales del 31 de marzo, en las que se definirán los clasificados, el costo será de 300 pesos.

La FIFA optó por un esquema accesible para esta fase, permitiendo además la compra de hasta 10 boletos por persona. Las entradas se adquieren exclusivamente en línea, a través de su plataforma oficial, bajo un sistema de venta por orden de llegada y con requisito de contar con Fan ID.

En cuanto al calendario, las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo en el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey). Las finales se disputarán el martes 31 en las mismas sedes: en Guadalajara se enfrentará República Democrática del Congo contra el ganador de Jamaica vs. Nueva Caledonia, mientras que en Monterrey Irak jugará ante el vencedor de Bolivia vs. Surinam.

Los equipos que resulten ganadores obtendrán su pase al Mundial e integrarán los grupos K e I, respectivamente .

SV