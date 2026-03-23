Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo, cara a cara por el último boleto

El camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá un capítulo especial en Guadalajara, donde las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, con historias muy distintas, se disputarán un boleto en el repechaje internacional.

Con estilos contrastantes y contextos muy particulares, estos tres combinados llegan con la ilusión intacta de alcanzar una de las 48 plazas disponibles para la justa mundialista . Para algunos, sería un regreso largamente esperado; para otros, la posibilidad de hacer historia por primera vez.

Nueva Caledonia: la ilusión del debut mundialista

Entre los tres protagonistas, Nueva Caledonia destaca por un motivo especial: es la única selección que nunca ha disputado una Copa del Mundo. Afiliada a la FIFA apenas en 2004, esta pequeña nación —con menos de 300 mil habitantes— sueña con protagonizar una de las mayores hazañas en la historia del futbol.

Considerada un territorio francés en el Pacífico, Nueva Caledonia busca convertirse en el país más pequeño en participar en un Mundial. Su camino hasta el repechaje no ha sido sencillo: consiguió su lugar tras finalizar en la segunda posición de las eliminatorias de la OFC. En la fase decisiva, derrotó con autoridad a Tahití por 3-0 en semifinales, pero cayó por el mismo marcador ante Nueva Zelanda en la final.

Aun así, su desempeño le permitió superar a selecciones como Fiyi, Islas Salomón y la propia Tahití . Actualmente, ocupa el lugar 150 del ranking de la FIFA, siendo la selección peor posicionada entre las aspirantes a clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, su historia reciente demuestra que no se le puede subestimar.

Jugador a seguir: Angelo Fulgini, mediocampista que realizó su formación en las categorías inferiores de Francia. A nivel de clubes llegó a jugar con el Lens de la Ligue 1 y, actualmente, milita con el Al-Taawoun de Arabia Saudita.

Jamaica con la ilusión de romper una sequía

Por su parte, Jamaica llega con la firme intención de volver a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Su única participación se dio en la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, donde tuvo un paso breve pero memorable.

En aquella edición, los “Reggae Boyz” quedaron eliminados en fase de grupos tras caer ante Croacia y Argentina, aunque lograron un triunfo histórico frente a Japón.

Actualmente ubicados en el puesto 70 del ranking FIFA, los jamaicanos estuvieron muy cerca de obtener su boleto directo al Mundial . Sin embargo, un empate sin goles frente a Curazao en la última jornada de las eliminatorias los relegó al repechaje, al terminar como el segundo mejor de su grupo. Ahora, buscarán aprovechar esta última oportunidad para regresar al máximo escenario del futbol internacional.

Jugador a seguir: Leon Bailey, delantero que juega con el Aston Villa en la Premier League. Recientemente, regresó al club inglés, tras haber sido cedido con el AS Roma.

RD del Congo y un regreso que ilusiona

La República Democrática del Congo también tiene una cuenta pendiente con la historia. Su última y única participación mundialista fue en la edición de Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire.

Desde entonces, el combinado africano ha buscado sin éxito regresar a una Copa del Mundo, pero ahora está más cerca que nunca. Ocupa el lugar 48 del ranking FIFA, lo que lo convierte en el mejor posicionado de los tres equipos en disputa.

Su camino al repechaje ha sido uno de los más destacados : terminó como uno de los mejores segundos lugares en la eliminatoria de la CAF y posteriormente eliminó a potencias continentales como Camerún y Nigeria, selecciones con amplia tradición mundialista. Estos resultados han reforzado su candidatura como uno de los favoritos para quedarse con el boleto.

Jugador a seguir: Simon Banza, centro delantero que ostenta siete goles en la temporada 2025-26 de la UEA Pro League con el Al-Jazira.

SV