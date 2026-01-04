Batalla de 14 entradas termina con derrota de Charros ante Naranjeros

Después de una auténtica batalla que se extendió por 14 entradas en el Estadio Panamericano, los Charros de Jalisco cayeron 5-9 ante los Naranjeros de Hermosillo en el tercer juego de la serie del primer playoff de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El encuentro fue sumamente parejo durante gran parte de la noche, con los dos equipos mostrando solidez tanto a la ofensiva como desde el montículo, lo que provocó que el marcador se mantuviera cerrado y obligara a los extra innings.

Fue hasta la parte alta de la décimo cuarta entrada cuando Hermosillo logró inclinar definitivamente la balanza a su favor, gracias a un cuadrangular de César Salazar, quien conectó un batazo clave que produjo dos carreras y rompió el equilibrio del juego.

Por segundo compromiso consecutivo, Jalisco se vio sorprendido en el primer rollo y Naranjeros logró tomar la delantera con un out de sacrificio de Isaac Paredes que llevó a Daniel Johnson a timbrar. Para el cuarto episodio, un sencillo de Ángel Ramírez le permitió a los visitantes triplicar la ventaja.

El quinto rollo volvió a ser una pesadilla para los locales. Un par de dobles productores, cortesía de Paredes y Willie Calhoun, le concedieron a Hermosillo poner una diferencia de cuatro carreras a cero. A Charros le urgía despertar, o de otra manera, la historia del segundo juego se repetiría.

Para fortuna de los caporales, en la parte baja del mismo episodio, el ataque se levantó. Alex Osuna inició con roletazo de out que terminó con Reynaldo Rodríguez tocando el plato. Después, vino Japhet Amador con un imparable que aprovechó Connor Hollis para recortar aún más las distancias.

Desde la lomita, el abridor de los Charros, Manny Bañuelos, se bajó sin decisión luego de seis entradas completas en los que permitió seis imparables, cuatro pasaportes y la misma cantidad de rayitas, mientras que, pudo ponchar a dos rivales.

Una luz de esperanza se presentó con Francisco Córdoba tomando turno en el séptimo rollo. El “Barbanegra” conectó un batazo que, a primera instancia, lucía fildeable, sin embargo, la defensiva naranjera no logró capturarlo y esto permitió que Córdoba llegara a segunda base, mientras que Rodríguez y Hollis anotaron para, finalmente, emparejar las acciones.

Con ambas ofensivas siendo maniatadas, el duelo tuvo que definirse con entradas extras. Naranjeros volvió a pegar primero con Andretty Cordero impulsando a Brayan Mendoza a home. Sin embargo, la contestación llegó de inmediato a través de un sencillo de Julián Ornelas que finiquitó Christopher Gastelum.

No obstante, Jalisco no pudo tomar la ventaja. Bajo los disparos de César Gómez, Hermosillo consiguió un rally de cuatro anotaciones en la decimocuarta entrada. Los visitantes sellaron el triunfo, pese a tener casa llena y con un doble play sepultaron la ilusión local de remontar.

Este lunes 5 de enero a las 19:30 horas, se llevará a cabo el cuarto juego de la serie, mismo que será crucial para evitar que Jalisco se ponga contra la lona.

MF