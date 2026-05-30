El centrocampista portugués, Vitinha, fue nombrado el Jugador del Partido en la Final de la Champions League en Budapest. El lusitano, con el rol de mover los hilos parisinos dentro de la cancha y distribuir el juego, declaró que siempre hubo confianza dentro del vestidor del Paris Saint-Germain de que el logro del bicampeonato iba a llegar y esperaban un juego apretado.

“Sabíamos que iba a ser así y con el gol temprano del Arsenal aún más. Tuvimos la paciencia, esperamos el momento cierto y tuvimos otras para matar el partido, pero pienso que somos justos vencedores. Arsenal es un muy buen equipo, competitivo y difícil, pero lo que hicimos hoy y en toda la Champions merecíamos ganar”, dijo el futbolista en declaraciones posteriores a televisión.

La charla en el medio tiempo fue importante para recuperar el ritmo en un partido trabado y tuvieron que llegar los ajustes de juego y mentalidad para conseguir el empate.

“Hay que tener mucha paciencia, es difícil porque ves el tiempo pasar, es una Final, ellos también pierden mucho tiempo y es muy difícil porque si caes en esa trampa pierdes la cabeza. Entonces mucha paciencia, dos líneas muy compactas, seis atrás y es difícil porque quieres dar un pase y no puedes, tienes que ir fuera, hacer movimientos sin balón y fue eso lo que habló el míster (Luis Enrique) al descanso”.

El desgaste físico jugó un papel importante de ambos lados y Vitinha fue víctima del esfuerzo y salió de cambio durante el primer tiempo extra.

“Me quedé fatal porque yo quería estar ahí y ayudar al equipo como siempre pero tuve calambres y no podía”, concluyó el jugador.

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AO

