La remera mexicana Kenia Lechuga volvió a demostrar que es una de las máximas figuras del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la primera parada de la Copa del Mundo de Remo, que se celebra en Sevilla, España.

La atleta originaria de Santiago, Nuevo León, se proclamó campeona en la prueba de lightweight single sculls (LW1x) tras cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 07:27.73 minutos, resultado que le permitió firmar una actuación histórica en el certamen internacional.

Lechuga, quien ha representado a México en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, mostró una combinación de fuerza, resistencia y determinación a lo largo de la competencia para imponerse a un grupo de destacadas exponentes de la disciplina.

Clements y Van De Vliet se coronaron con la plata y el bronce

La irlandesa Isabel Clements finalizó en la segunda posición con un registro de 07:33.98 minutos, mientras que la neerlandesa Femke Van De Vliet completó el podio al quedarse con la medalla de bronce gracias a su tiempo de 07:35.05.

Con este resultado, la mexicana continúa consolidándose entre las mejores remeras del mundo y suma un nuevo logro a una trayectoria llena de éxitos. Además, la presea dorada en Sevilla representa una nueva corona en este tipo de competencias, luego de haber conquistado el oro en la final de single scull peso ligero durante la Copa del Mundo de Remo 2025 celebrada en Varese, Italia.

La reciente campeona también llega en gran momento tras obtener la presea de bronce en el Campeonato Mundial de Shanghái 2025. Su próximo reto serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, programados del 24 de julio al 8 de agosto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

