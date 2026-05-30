La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo tendrá impacto en el ámbito deportivo, sino también en el económico. Gracias al Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, los equipos que cedan jugadores a las selecciones nacionales recibirán compensaciones financieras por su participación en el torneo, lo que podría traducirse en ingresos significativos para diversas instituciones de la Liga MX.

La FIFA confirmó recientemente una ampliación de los recursos destinados a este programa, que distribuirá un total de 355 millones de dólares entre clubes de todo el mundo. El objetivo es compensar a las organizaciones deportivas por la cesión de futbolistas, considerando aspectos como la carga física, el riesgo de lesiones y las exigencias derivadas de los compromisos internacionales.

Cómo se calculan los pagos

El sistema de compensación establece una tarifa diaria para cada jugador incluido en la lista oficial de una selección participante. El monto se genera desde el inicio de la concentración del combinado nacional y se mantiene hasta un día después de su eliminación del torneo.

Este esquema no depende de la cantidad de minutos disputados por el futbolista. Basta con formar parte de la convocatoria oficial para que el club tenga derecho a recibir la compensación correspondiente.

Debido a ello, el desempeño de cada selección influye directamente en los ingresos que pueden obtener los equipos. Cuanto más lejos avance un combinado nacional en la competencia, mayor será el monto acumulado para los clubes que aportaron jugadores.

Beneficios para los clubes de la Liga MX

Dentro del fútbol mexicano, instituciones con una presencia constante en selecciones nacionales podrían figurar entre las principales beneficiadas. Equipos como el Club América suelen aportar futbolistas no solo a la selección mexicana, sino también a representativos de otros países, especialmente de Sudamérica y la región de Concacaf.

Otros clubes de la Liga MX, entre ellos Cruz Azul, también podrían obtener ingresos relevantes gracias al incremento del número de selecciones participantes. La expansión del Mundial de 32 a 48 equipos aumenta las posibilidades de convocatoria para jugadores que militan en el fútbol mexicano.

Fondo global de compensación: 355 millones de dólares.

Pago calculado por jugador convocado durante el periodo oficial de participación.

No es requisito que el futbolista dispute partidos para generar ingresos al club.

El programa contempla también compensaciones relacionadas con procesos clasificatorios y etapas previas al torneo.

Un modelo con mayor impacto económico

La edición de 2026 marcará un crecimiento considerable en los recursos destinados a los clubes. El monto anunciado representa un aumento significativo respecto a los fondos distribuidos durante el Mundial de Qatar 2022.

Con la expansión del torneo y la participación de un mayor número de selecciones, el Mundial 2026 se perfila como una oportunidad no solo deportiva, sino también financiera para numerosos clubes alrededor del mundo, incluidos varios representantes del fútbol mexicano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO