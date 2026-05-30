Luis Enrique, el cerebro español del proyecto PSG

Luis Enrique llegó a París en el año 2023 y alcanzó la Semifinal de la Champions League en su primera campaña con el equipo del PSG. Renovó el plantel para controlar todas las situaciones del juego y desde entonces se ha convertido en el artífice de las dos "Orejonas" de la institución, lo que el asturiano disfrutó una vez terminado el partido, a pesar del cansancio de la temporada.

Duelo de españoles en la Final de la Champions League

"Hay fatiga, pero es el mejor momento de la temporada. Aún somos campeones, dos en fila es increíble. Lo merecemos por nuestros aficionados y porque durante toda la temporada ganamos muchos partidos, merecíamos estar en la final. Fue muy difícil. Felicidades al Arsenal, jugaron muy bien y fue muy duro", comentó el técnico del PSG.

En una batalla de dirigentes ibéricos y con el partido tan cerrado, la tensión se trasladó a las áreas técnicas en los banquillos, en las que tanto el de Gijón, como Mikel Arteta, nacido en San Sebastián, vivieron el encuentro de igual forma al límite. "Es normal, tratan de llevar el juego hacia las facetas en las que ellos son fuertes, nosotros tratamos de controlar el balón, presionar todo el tiempo, hacer nuestro trabajo y ganar el título. Somos campeones", cerró el timonel de los franceses.

El tercer título de Champions League como técnico

Luis Enrique sumó su tercera Liga de Campeones a su palmarés como director técnico, sumando la que ganó en 2015 con el Barcelona, y empató a Pep Guardiola, Zinedine Zidane y Bob Paisley por la misma cantidad de campeonatos en el certamen como dirigente. Carlo Ancelotti es el máximo ganador con cinco títulos.

Así fue la final en Budapest

Tras empatar 1-1 en 120 minutos de partido, Gabriel Magalhães voló por encima de la portería de Matvey Safonov, el quinto penal del Arsenal y el que definió la tanda para que el Paris Saint-Germain, con marcador de 4-3 en la serie de disparos de los once pasos, se consagrara como bicampeón de la UEFA Champions League en Hungría.

Eberechi Eze había fallado en el segundo turno de los ingleses, haciendo estallar a la afición francesa, pero David Raya evitó que la ventaja aumentara atajando el cobro de Nuno Mendes de inmediato. Todo quedó para el último tiro en los pies del brasileño; la presión de una final cargada de tensión y veinte años sin una oportunidad de ganarla por primera vez pesaron en el momento que sueña cualquier futbolista y su tiro elevado frustró un broche de oro de una campaña dorada, mientras que el PSG acrecentó la historia de esta generación en Europa.

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