No busques la mandíbula si quieres noquear, este es el punto exacto para ganar en el box

¿La mandíbula es el mejor objetivo para noquear a un rival? Durante años, esta ha sido una de las creencias más frecuentes por los pugilistas que apenas comienzan su carrera y por los deportistas de contacto. Sin embargo, la realidad técnica del boxeo es más compleja.

El mito de la mandíbula como único objetivo del KO

En el boxeo popular se suele decir que un golpe limpio a la mandíbula es suficiente para noquear. Y si bien esto puede ser cierto en contados casos, quienes estudian los deportes de impacto han demostrado que:

El KO no depende solo del dolor.

Depende de la desorientación del cerebro.

También influye el sistema vestibular (es decir el equilibrio).

Por lo anterior, sabemos que no todos los golpes fuertes a la mandíbula generan un nocaut inmediato.

El verdadero “punto clave” del golpeo

De acuerdo con principios técnicos del boxeo, los nocauts más efectivos suelen generarse cuando el golpe:

Impacta en zonas donde se genera rotación brusca de la cabeza.

Afecta el equilibrio del oponente.

Transmite energía hacia el cerebro de forma acelerada.

Entre los puntos más sensibles dentro del entrenamiento y la técnica se encuentran:

Lateral de la mandíbula (no solo el mentón frontal).

Zona del mentón con ángulo de giro.

Región del pómulo y sien (altamente sensible a la aceleración lateral).

Por qué estos golpes generan K.O.

El nocaut ocurre principalmente por un fenómeno neurológico:

El cerebro se mueve dentro del cráneo por la inercia del golpe.

Se produce una “desconexión” temporal del sistema nervioso.

El cuerpo pierde coordinación y equilibrio.

En otras palabras, no es solo fuerza, es aceleración y dirección del impacto.

La trayectoria del golpe también importa

Otro punto clave es la forma en la que se lanza el golpe. En boxeo técnico se busca:

Generar rotación en la cabeza del rival.

Evitar golpes “rectos sin giro” cuando se busca K.O.

Aprovechar ángulos laterales para maximizar el efecto.

Esto explica por qué muchos nocauts espectaculares vienen de ganchos (hooks) o swings bien colocados, más que de golpes directos.

El KO no depende solo de “golpear fuerte”, sino de entender la biomecánica del impacto.

La mandíbula sigue siendo un objetivo importante, pero no es el único ni siempre el más efectivo. La combinación entre zona de impacto, ángulo y aceleración del golpe es lo que realmente define un nocaut.

El secreto del KO no está en la fuerza bruta, sino en la precisión y la física del golpe.

CA