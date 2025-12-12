El linebacker de los Steelers de Pittsburgh, T.J. Watt, está en el hospital después de experimentar molestias en sus pulmones.

El entrenador Mike Tomlin, dijo que el siete veces All-Pro y Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021 fue enviado al hospital para una evaluación el día miércoles tras experimentar molestias mientras recibía tratamiento.

Trent Jordan Watt es un veterano de 31 años que ha defendido a los Steelers desde que lo reclutaron en la primera ronda del Draft del 2017.

Desde su año de novato el defensivo originario de Pewaukee, Wisconsin, se convirtió en la pieza principal de la defensiva de la franquicia en la que acumula siete llamados al Pro Bowl y cuatro designaciones All-Pro.

En esta campaña acumula 53 tacleadas y siete capturas en 13 partidos.

En nueve temporadas en la NFL, Watt ha conseguido 515 tacleadas, 115 capturas, ha forzado 36 balones sueltos, recuperado 14, tiene ocho intercepciones, 56 pases defendidos y una anotación defensiva en 134 partidos.

Además del récord de la NFL de más capturas en una campaña, también ostenta el de mayor número de campañas como líder en ese registro, con tres, y es el único que ha logrado ser el número uno como cazador de quarterbacks en dos temporadas consecutivas.

Agencias