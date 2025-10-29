Chivas podría clasificar a liguilla en la jornada 16 si se combinan estos resultados

A falta de dos jornadas para que finalice la fase regular del torneo Apertura 2025, Chivas ocupa el sexto lugar con 23 puntos, justo en el corte entre los que van directamente a liguilla y los que deben disputar el play-in. A diferencia de los dos torneos anteriores, esta vez el equipo depende de sí mismo para continuar en la lucha por el campeonato.

Vencer a Pachuca el próximo domingo sería poner un pie en la liguilla, pues eso haría que llegara a la última fecha con 26 puntos y al menos dos de ventaja sobre quien lo siga en la tabla de posiciones. En ese escenario, un empate contra Monterrey en esa última jornada podría ser suficiente; incluso podría perder y aun así clasificaría, aunque ese tipo de dramas es lo que las Chivas de Milito quieren evitarle a su afición.

Todo lo contrario: si la suerte lo acompaña, el Guadalajara podría clasificar a la liguilla esta misma semana. Para ello se necesita la siguiente combinación de resultados:

Que los Bravos de Juárez no le ganen al San Luis en el juego del viernes;

Que Xolos no le gane a Pumas en su juego del domingo;

Y, por supuesto, que ese mismo día Chivas venza al Pachuca.

Estos resultados pondrían distancia insalvable sobre sus perseguidores (Pachuca, Tijuana y Juárez), aun perdiendo contra Monterrey en el último partido.

Antes de hacer cuentas alegres, sin embargo, Chivas debe pasar la aduana de Pachuca, pues un empate o una derrota ante los Tuzos les complicaría sobremanera la entrada directa a la liguilla: sería necesario vencer a Monterrey en la última jornada, que Pachuca pierda o empate con Santos y que Tijuana no gane al menos uno de los dos partidos que le restan.