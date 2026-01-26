Mike McCarthy regresa a casa.

Los Steelers de Pittsburgh anunciaron que el club llegó a un acuerdo verbal con McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin como entrenador en jefe.

McCarthy creció en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de distancia de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side de la ciudad.

McCarthy, de 62 años, tiene un récord de 185-123-2 (incluyendo Playoffs) a lo largo de 18 temporadas, 13 con Green Bay y cinco con Dallas.

Esta sería apenas la cuarta contratación de los Steelers desde 1969 y representa un marcado cambio respecto a sus predecesores, Tomlin y los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher.

Los tres eran en gran medida asistentes/coordinadores desconocidos. McCarthy no lo es en absoluto.

McCarthy reemplazará a Tomlin, quien renunció a principios de este mes después de que su decimonovena temporada terminara con una séptima derrota consecutiva en los Playoffs, esta vez en casa ante los Texans de Houston. La sorpresiva salida de Tomlin se produjo a pesar de que tenía contrato hasta 2026 con una opción del club para 2027.

CT