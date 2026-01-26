Lunes, 26 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Mike McCarthy será el coach de los Steelers

McCarthy llega como reemplazo de Mike Tomlin, quien renunció a principios de este mes después de que su decimonovena temporada terminara con una séptima derrota consecutiva en los Playoffs

Por: AP .

McCarthy no entrenó este año después de salir de los Cowboys. AP

McCarthy no entrenó este año después de salir de los Cowboys. AP

Mike McCarthy regresa a casa.

Los Steelers de Pittsburgh anunciaron que el club llegó a un acuerdo verbal con McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin como entrenador en jefe.

McCarthy creció en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de distancia de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side de la ciudad.

McCarthy, de 62 años, tiene un récord de 185-123-2 (incluyendo Playoffs) a lo largo de 18 temporadas, 13 con Green Bay y cinco con Dallas.

Esta sería apenas la cuarta contratación de los Steelers desde 1969 y representa un marcado cambio respecto a sus predecesores, Tomlin y los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher.

Los tres eran en gran medida asistentes/coordinadores desconocidos. McCarthy no lo es en absoluto.

McCarthy reemplazará a Tomlin, quien renunció a principios de este mes después de que su decimonovena temporada terminara con una séptima derrota consecutiva en los Playoffs, esta vez en casa ante los Texans de Houston. La sorpresiva salida de Tomlin se produjo a pesar de que tenía contrato hasta 2026 con una opción del club para 2027.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones