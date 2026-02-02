Luego de que México rojo cayera en su primer juego de la Serie del Caribe 2026, el manejador del equipo Benjamín Gil aseguró que, tanto sus dirigidos como República Dominicana, hicieron todo para ganar y pese a que ellos se llevaron la victoria, eso no significa que sigan trayendo la “espinita” atorada, recordando que es el segundo encuentro consecutivo con derrota ante Leones del Escogido si se tiene en cuenta la final de la edición pasada del evento caribeño.

“Creo que ambos equipos jugaron muy bien e hicieron lo suficiente para ganar. El día de hoy dimos dos bases por bolas cuando debimos de haber atacado. Es algo que hemos platicado y yo lo digo, no es para comparar ni quitar crédito a nadie, ellos no son una espina para nosotros, no lo son. Y primero Dios nos volvamos a enfrentar.”

“A fin de cuentas, una espina es cuando un equipo es dominante. Nosotros les ganamos dos a una, creo fue el resultado del juego del año pasado. Ellos nos ganan 1-0 en la final, pero sin carrera producida y hoy nos ganan cinco a cuatro con una tremenda jugada en home que ponchó a Michael Wielansky y significaba el empate. Entonces, creo que han sido juegos muy peleados, inclusive hasta la última entrada, todos los batazos estuvieron bien bateados contra un tremendo cerrador de ellos”, dijo Gil.

Gil manifestó que mantiene la confianza en sus jugadores y que seguirán peleando al tú por tú con el resto de los equipos para buscar el campeonato.

“Yo no voy a decir quién tiene el mejor equipo. Lo que yo les puedo decir es, yo creo en mi equipo, no voy menospreciar al Escogido porque es un equipo tremendo, están buscando ganar el bicampeonato. Pero yo confío en mi equipo, y me van a escuchar decir que vamos a ganarle a quien sea, no voy a decir que no somos somos más talentosos. Lo que sí les digo es que yo creo en ellos, y ahorita si me preguntan quién va a ser campeón, vamos a ser nosotros”, finalizó el manejador mexicano.

CT