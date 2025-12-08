Trevor Lawrence lanzó dos pases de touchdown, Travis Etienne corrió para dos anotaciones y los Jaguars de Jacksonville se colocaron en la cima de la AFC Sur con una victoria por 36-19 contra los Colts de Indianápolis.

Los Jaguars (9-4) ganaron su cuarto juego consecutivo y extendieron la miseria de los Colts en Jacksonville. La última vez que Indianápolis (8-5) ganó en el EverBank Stadium fue en 2014, una racha de 11 juegos que incluye un enfrentamiento en Londres.

“Al final, siento que nadie nos quiere, excepto nosotros mismos”, dijo Etienne. “Es parte de estar en esta organización y de cómo ha sido desde hace tiempo. No vamos a ganarnos su respeto; en realidad, ni siquiera nos importa”.

Esta caída podría tener un efecto adverso duradero en Indianápolis.

El quarterback de los Colts, Daniel Jones, se lesionó el tendón de Aquiles derecho en el segundo cuarto y ha quedado fuera por el resto de la temporada. La lesión a menudo requiere una rehabilitación de nueve meses, lo que significa que los Colts podrían estar buscando un nuevo quarterback titular en marzo.

Jones cayó al suelo después de lanzar un pase incompleto y de inmediato se agarró la parte posterior de la pierna derecha. Golpeó su casco contra el suelo varias veces antes de que llegaran los entrenadores del equipo. Finalmente, salió cojeando del campo y se dirigió al vestuario para realizarse pruebas.

Jacksonville lideraba 14-7 en ese momento, y los Colts nunca amenazaron con el suplente Riley Leonard en el juego.

