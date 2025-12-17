NFL: Jerry Rice y Steve Young estarán al mando en el Pro Bowl 2026

La NFL anunció a los miembros del Salón de la Fama Jerry Rice y Steve Young como los entrenadores de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC) para el Pro Bowl 2026 que se realizará el próximo 3 de febrero.

El Pro Bowl es el juego de estrellas de la NFL que enfrenta a los mejores jugadores de la NFC y la AFC, que desde 2023 cambió su formato de un partido de fútbol americano tradicional por uno de flag football, con dos equipos de siete jugadores cada uno.

La edición del 2026 se realizará en el Área de la Bahía de San Francisco, donde el 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

En la designación de Jerry Rice, quien fue seleccionado para su decimotercer Pro Bowl en su carrera, y Steve Young, para su séptimo, como entrenadores en jefe, influyó su pasado como leyendas de los San Francisco 49ers.

Rice, ex receptor que ingresó al recinto de los inmortales de la NFL desde el 2010, ayudó a los 49ers a ganar tres de los cinco Super Bowls con los que cuenta la franquicia. El originario de Starkville, Mississippi de 63 años, es el receptor más prolífico en la historia y ostenta múltiples marcas. Entre los récords más destacados del designado MVP del Super Bowl XXIII están el de más recepciones en temporada regular con 1.549 yardas ganadas por recepción y 22.895 recepciones de anotación.

Steve Young también colaboró con los 49ers en tres obtenciones del trofeo Vince Lombardi, con un premio MVP en el Super Bowl XXIX. Tiene 64 años.