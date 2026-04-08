El miércoles 8 de abril de 2026 continúa con una intensa actividad en el futbol internacional, destacando los cuartos de final de la UEFA Champions League, que mantienen la atención del calendario futbolístico.

Entre los encuentros más atractivos del día sobresalen los duelos entre PSG y Liverpool, así como el enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid, ambos con alto nivel competitivo en el torneo del Viejo Continente.

Además, la jornada incluye partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Concacaf Champions Cup, volviendo este un día cargado de futbol en distintas partes del mundo.

Para consultar todos los encuentros, revisa el calendario completo de este miércoles 8 de abril de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Champions League EN VIVO

PSG vs Liverpool | 13:00 | FOX One, FOX |

Barcelona vs Atlético de Madrid | 13:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Tigres vs Seattle Sounders | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Toluca vs LA Galaxy | 21:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Mirassol vs Lanús | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Coquimbo Unido vs Nacional | 16:00 | Disney+ Premium |

Coquimbo Unido vs Nacional | 16:00 | Disney+ Premium | Medellín vs Estudiantes LP | 18:00 | Disney+ Premium |

Junior vs Palmeiras | 18:30 | Disney+ Premium |

Cusco FC vs Flamengo | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Sporting Cristal vs Cerro Porteño | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Deportivo Riestra vs Palestino | 16:00 | Disney+ Premium |

Deportivo Recoleta vs San Lorenzo | 16:00 | Disney+ Premium |

Audax Italiano vs Olimpia | 18:00 | Disney+ Premium |

Montevideo City Torque vs Grêmio | 18:30 | Disney+ Premium |

Puerto Cabello vs Atlético Mineiro | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Europa League EN VIVO

Braga vs Real Betis | 10:45 | Claro Sports YouTube |

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Hilal vs Al Kholood | 12:00 | FOX One |

Partidos HOY miércoles 8 de abril de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

Göztepe vs Galatasaray | 11:00 | Disney+ Premium |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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