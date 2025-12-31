Miércoles, 31 de Diciembre 2025

EN VIVO, horarios y dónde ver los partidos de la Semana 18 de NFL

A partir de este sábado se llevarán a cabo los partidos de la semana 18, la última antes de los playoffs de la NFL

Aún hay franquicias que buscan tomar el primer lugar, otros una mejor posición en el sembrado y unos pocos que no quieren darse afuera de la postemporada de la NFL. ESPECIAL / CANVA

Llegó el momento de cerrar el telón de la temporada regular en la NFL y este sábado, a partir de las 15:30 horas, se llevarán a cabo los partidos de la semana 18, la última antes de los playoffs.

En la semana 17, dos equipos sellaron su boleto a playoffs y tres títulos divisionales fueron consagrados, pero aún hay franquicias que buscan tomar el primer lugar, otros una mejor posición en el sembrado y unos pocos que no quieren darse afuera de la postemporada.

En esta última semana de temporada regular, están en juego dos lugares en Playoffs (uno por cada Conferencia), los primeros sembrados de la AFC y de la NFC, y, por si fuera poco, cuatro títulos divisionales están por definirse.

¿Cuándo y dónde ver la semana 18 de la NFL?

Partidos sábado 3 de enero

  • Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 15:30 horas | ESPN, Disney+ |
  • Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 19:00 horas | ESPN, Disney+ |

Partidos domingo 4 de enero

  • New Orleans Saints vs Atlanta Falcons | 12:00 horas | NFL Game Pass |
  • Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 12:00 horas | NFL Game Pass |
  • Indianapolis Colts vs Houston Texans | 12:00 horas | FOX Sports |
  • Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 12:00 horas | Canal 5 |
  • Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 12:00 horas | FOX Sports |
  • Dallas Cowboys vs New York Giants | 12:00 horas | NFL Game Pass |
  • Los Ángeles Chargers vs Denver Broncos | 15:25 horas | Canal 5 |
  • Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams | 15:25 horas | NFL Game Pass |
  • Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 15:25 horas | NFL Game Pass |
  • Miami Dolphins vs New England Patriots | 15:25 horas | FOX Sports |
  • Detroit Lions vs Chicago Bears | 15:25 horas | FOX Sports |
  • New York Jets vs Buffalo Bills | 15:25 horas | NFL Game Pass |
  • Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 15:25 horas | NFL Game Pass |
  • Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers | 19:20 horas | ESPN, Disney+ |

