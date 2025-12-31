Llegó el momento de cerrar el telón de la temporada regular en la NFL y este sábado, a partir de las 15:30 horas, se llevarán a cabo los partidos de la semana 18, la última antes de los playoffs.En la semana 17, dos equipos sellaron su boleto a playoffs y tres títulos divisionales fueron consagrados, pero aún hay franquicias que buscan tomar el primer lugar, otros una mejor posición en el sembrado y unos pocos que no quieren darse afuera de la postemporada.En esta última semana de temporada regular, están en juego dos lugares en Playoffs (uno por cada Conferencia), los primeros sembrados de la AFC y de la NFC, y, por si fuera poco, cuatro títulos divisionales están por definirse.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF