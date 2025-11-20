NFL: ¿Dónde ver Bills vs. Texas EN VIVO?

Josh Allen tuvo uno de los mejores partidos de su carrera la semana pasada, lanzando tres pases de touchdown y corriendo para tres anotaciones más en la victoria de los Bills de Buffalo ante los Buccaneers de Tampa Bay. Ahora Allen y los Bills (7-3) se preparan para visitar a los Texans de Houston (5-5).

La temporada pasada, Allen lanzó sólo 131 yardas y tuvo tres pases incompletos consecutivos en la última posesión de Buffalo ante Houston, los Bills despejaron y los Texans ganaron 23-20 con un gol de campo en el último segundo.

No será una tarea fácil contra una defensa que está permitiendo la menor cantidad de yardas (258.1) y puntos (16.3) en la NFL.

El ala defensiva de Houston, Will Anderson Jr., quien forzó y recuperó un balón suelto la semana pasada, sabe que los Texans tendrán que estar en su mejor forma para frenar a Allen.

Los Texans seguirán apoyándose en su defensa esta semana debido a que el quarterback C.J. Stroud se perderá su tercer duelo consecutivo recuperándose de una conmoción cerebral. Davis Mills será titular después de llevar a Houston a victorias sobre Jacksonville y Tennessee con sólidas actuaciones en el último cuarto. Bishop ha dado un gran salto en su desarrollo al ganarse el puesto titular. Tiene tres intercepciones, incluyendo una en cada uno de los dos últimos partidos de Buffalo, jugando junto al veterano Jordan Poyer.

Nico Collins ha tenido sus mejores juegos de la temporada en las últimas dos semanas con Houston. Tuvo un máximo de temporada de 136 yardas por recepción hace dos jornadas y agregó 92 yardas por recepción con un touchdown en la victoria de 16-13 sobre los Titans la semana pasada. Esas actuaciones llegaron después de que solo tuviera 154 yardas por recepción combinadas en los tres juegos anteriores.

Los Texans esperan recuperar al pateador Ka'imi Fairbairn después de que el veterano se perdiera los últimos dos juegos por una lesión en el cuádriceps. Houston firmó a Matthew Wright para reemplazarlo mientras Fairbairn estaba lesionado y él hizo cuatro goles de campo en dos juegos, incluyendo el ganador del juego la semana pasada.

¿Dónde ver Bills vs. Texas?

Canal: Fox Sports/DAZN

Horario: 19:15 hrs.