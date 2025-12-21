Isaac del Toro y el renacimiento del ciclismo mexicano

El ciclismo mundial tiene un nuevo nombre que resuena con la fuerza de un vendaval, y viene de las carreteras de Baja California. Isaac del Toro Romero, nacido en Ensenada el 27 de noviembre de 2003, ha completado este 2025 la temporada más importante que cualquier ciclista mexicano, y posiblemente latinoamericano, haya firmado a la edad de 22 años.

Lo que comenzó como una promesa en 2023 se transformó este año en una realidad que desafía la jerarquía europea. Del Toro no solo compitió; dominó. Su ascenso no fue gradual, sino explosivo, posicionándose como el escudero de lujo y, en ocasiones, el heredero natural de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar.

El punto de inflexión ocurrió en mayo. Isaac del Toro llegó al Giro de Italia con la etiqueta de "debutante", pero tras la primera semana, el mundo entero sabía quién era el joven de gafas rosas y sonrisa prudente. Al portar la Maglia Rosa durante 11 jornadas, Isaac rompió una sequía de décadas para México en las Grandes Vueltas. Su segundo lugar general en Roma, flanqueado por figuras como Simon Yates y Richard Carapaz, marcó un logro: nunca un mexicano había estado tan cerca de la gloria absoluta en una de las tres grandes pruebas del ciclismo.

"Soñar es gratis", dijo Isaac tras recibir la Maglia Bianca en el podio final, un trofeo que lo acredita como el mejor ciclista joven del planeta. Ese espíritu soñador, pero disciplinado, es lo que lo llevó a decidir, junto a su equipo, no correr el Tour de Francia este año para priorizar su desarrollo a largo plazo, una apuesta que rindió frutos en un cierre de temporada espectacular.

Un otoño de oro en Italia y España

Tras un breve descanso, "El Torito" regresó para arrasar en las clásicas de otoño. Su victoria en la Milano-Torino el 19 de marzo fue solo el preludio de un octubre de ensueño. Ganó el Giro dell'Emilia y el Gran Piemonte con ataques espectaculares en la montaña que dejaron sin respuesta a veteranos del pelotón.

Su éxito no se limitó al Viejo Continente. En un gesto de humildad y compromiso con sus raíces, Isaac regresó a su natal Ensenada en octubre para disputar el Campeonato Nacional. Bajo el sol de Baja California y ante su gente, cronometró 3:46:39 para llevarse el título de ruta, sellando su victoria número 18 del año.

El futuro: el camino al Tour 2026

La progresión de Del Toro lo ha llevado al tercer puesto del ranking UCI con 5,689 puntos, una cifra astronómica que lo sitúa por encima de campeones mundiales y ganadores de Grandes Vueltas. El UAE Team Emirates ya ha desvelado los planes para 2026: Isaac del Toro debutará en el Tour de Francia.

Ya no como una sorpresa, sino como una de las piezas angulares del equipo más fuerte del mundo, el joven ensenadense se prepara para romper la última frontera. Con 22 años y un palmarés que a muchos les toma una carrera entera construir, Isaac del Toro ya no es solo el futuro del ciclismo mexicano; es el presente dorado de un deporte que ha encontrado en él a su nuevo gran ídolo internacional.

Resultados clave en 2025

Giro de Italia : Su actuación más brillante. Terminó en el 2° lugar de la Clasificación General, portó la Maglia Rosa de líder durante 11 etapas y ganó la Etapa 17. Además, se adjudicó la Maglia Bianca como el mejor corredor joven (menor de 25 años).

: Su actuación más brillante. Terminó en el 2° lugar de la Clasificación General, portó la Maglia Rosa de líder durante 11 etapas y ganó la Etapa 17. Además, se adjudicó la Maglia Bianca como el mejor corredor joven (menor de 25 años). Vuelta a Burgos : Se coronó campeón de la clasificación general, logrando un hito histórico para el ciclismo nacional en tierras españolas.

: Se coronó campeón de la clasificación general, logrando un hito histórico para el ciclismo nacional en tierras españolas. Tour de Austria : Dominó la competencia ganando tres etapas (2, 3 y 4) y la clasificación general.

: Dominó la competencia ganando tres etapas (2, 3 y 4) y la clasificación general. Clásicas y Monumentos : Ganó la Milano-Torino, el Giro dell'Emilia, el Gran Piemonte, el Giro del Veneto, la Coppa Sabatini y el GP Industria & Artigianato.

: Ganó la Milano-Torino, el Giro dell'Emilia, el Gran Piemonte, el Giro del Veneto, la Coppa Sabatini y el GP Industria & Artigianato. Campeonato Nacional de México: Cerró el año en octubre logrando el doblete en Ensenada, ganando tanto la prueba de Contrarreloj como la de Ruta Élite.

