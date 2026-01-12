Lunes, 12 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 12 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este lunes 12 de enero de 2026 hay futbol para disfrutar. La jornada presenta partidos atractivos que prometen emociones y goles, ideales para seguirlos desde casa o a través de cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. La oferta incluye partidos en televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción más conveniente para seguir a su equipo favorito.

Partidos hoy lunes 12 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Toluca vs Atlas | 18:00 | ViX Gratis |
  • Mazatlán vs Santos | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy lunes 12 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Sevilla FC vs Celta de Vigo | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 12 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Genoa vs Cagliari | 11:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Juventus vs US Cremonese | 13:45 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

