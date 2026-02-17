Inauguran la edición 56 del torneo de golf de Las Cañadas

Con acto protocolario, honores a la bandera y corte de listón, seguido de una convivencia, quedó oficialmente inaugurado el torneo de golf del Las Cañadas Country Club , en su edición 56, que inicia este miércoles y en el que participan 260 golfistas, entre usuarios del club, de otras partes del país y de Estados Unidos.

“Celebramos año con año recibir a nuestros socios y amigos, que son bienvenidos año con año. Les abrimos la puerta a todos los golfistas, les preparamos el mejor campo y está en perfectas condiciones. Es un evento especial para todos ellos”, comentó Francisco Hernández, director del torneo.

El torneo, afiliado al World Amateur Golf Ranking, maneja 260 jugadores y 10 categorías de todos los niveles. Desde participantes scratch de todo el país, con un nivel élite —y cuyos niveles parten del más alto, que será el campeonato—, hasta dos categorías de seniors y una de damas.

En cuanto al recorrido, será un desafío por las condiciones actuales del tiempo, de acuerdo con Hernández, quien describió los 18 hoyos como un reto completo y subrayó que “es un reto, más en febrero, con mucho viento y el campo ya un poco duro. Se van a encontrar con un campo difícil, muy retador, pero con las mejores condiciones para que logren un buen resultado”.

El director señaló el hoyo 3 como el más difícil: un par 3 de 180 yardas, con una cañada que podría causarle dolor de cabeza a varios.

La competencia contempla dos formatos: por golpe (stroke play), en la mayoría de las categorías, y por puntos, en algunas. Desde este miércoles y hasta el sábado, serán tres días de recorridos (con uno de descanso) para cada categoría , en los que se sumarán los resultados para conocer a los ganadores.

La lucrativa bolsa incluye premios de 350 mil pesos para el campeón, 160 mil para el segundo lugar y 85 mil para el tercero; camionetas de regalo para algunos hoyos en uno y 7 mil 500 pesos a los mejores puntajes diarios, entre otros premios.

