NFL: Coincidencias y cábalas que rodean el camino al Super Bowl

En el deporte, más allá del talento y habilidades de los atletas dentro de la competencia, suele haber cábalas y creencias para motivar y alentar a los equipos , pero también hay factores extra cancha que, para los aficionados. se pueden convertir en señales que presagian el futuro, aportando un pequeño grano de esperanza o sólo como un mal presagio y en esto la NFL no se queda atrás.

El cambio de Papa

Una de las coincidencias más populares va desde el Vaticano a los emparrillados. La llegada de un nuevo Papa ha impulsado a dos equipos en especial para, al menos, llegar al último partido de la temporada: Steelers y Seahawks. En 1978 entró Juan Pablo II y Pittsburgh fue campeón, mismo caso con la llegada de Benedicto XVI, en la que los Acereros vencieron a Seattle en 2006, mientras que con la elección del Papa Francisco en 2013, Seattle fue quien ganó en 2014. ¿Tendrán la misma suerte ahora con el Papa León XIV?

En Seattle les gusta el invierno

Si queremos aumentar más las posibilidades de los Seahawks de estar en el Super Bowl y no basta la primera siembra de la Conferencia Nacional ni un nuevo Papa, podemos sumar los Juegos Olímpicos de Invierno . Tres de las cuatro apariciones de la franquicia en el Súper Domingo han sido en año olímpico invernal: Turín en 2006 y Sochi 2014, ahora este año tendremos la justa en Milán-Cortina.

¿Denver confirma su resurgimiento?

Los aficionados de los Broncos pueden estar felices con su equipo esta temporada, en la que amarraron el primer lugar de la Conferencia Americana y descansarán en la primera ronda. A eso, podemos añadirle un dato positivo: la última vez que la organización obtuvo al menos 12 victorias en temporada regular, ganó el Super Bowl 50, ¿la sede de aquel encuentro? El estadio de los 49ers de San Francisco en Santa Clara, California, la misma de este año.

Año mundialista… para la Nacional

Una buena noticia para los siete equipos de la Conferencia Nacional y no tan agradable para los de la Americana, es la tendencia de las últimas cuatro veces en las que la final de la NFL es disputada el mismo año en el que habrá Mundial masculino de la FIFA: en 2022 ganaron los Rams de Los Ángeles, en 2018 fue para los Eagles de Philadelphia, en 2014 triunfaron los Seahawks de Seattle, mientras que en 2010 lo ganaron los Saints de Nueva Orleans, los cuatro de la Nacional.

