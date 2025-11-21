El piloto mexicano Pato O'Ward regresará a la actividad en la Fórmula 1 (F1) durante el Gran Premio de Abu Dhabi. El rol del mexicano ese fin de semana consistirá en tomar el lugar en el equipo McLaren de Oscar Piastri en la Práctica Libre 1. Además, se hará cargo del test de postemporada en la misma pista, que será la sede de la última carrera de la temporada 2025.

La información fue confirmada por el propio Pato O'Ward en una entrevista para ESPN, en el marco del GP de Las Vegas que se celebrará este fin de semana. El mexicano, reserva del actual equipo líder de constructores, ocupará el lugar de uno de los pilotos que comandan la temporada 2025 de la F1, Oscar Piastri y Lando Norris.

"No voy a Qatar, sí voy a Abu Dhabi, y me subo en Abu Dhabi", dijo O'Ward. Y explicó, "(Será) la FP1 y el test el martes, que disfruto muchísimo, el año pasado hice casi como 600 kilómetros".

No será la primera vez que Pato se suba a un monoplaza de F1. El subcampeón de IndyCar ya ha realizado pruebas, como la que hizo con el modelo de 2023 en Imola. Además, el año pasado corrió en la FP1 del GP de la Ciudad de México.

Respecto a su rol en Abu Dabi, donde sustituirá a Piastri -quien se encuentra en plena disputa por el campeonato con su propio compañero de equipo-, el piloto declaró que su meta es contribuir al éxito del equipo.

"Estoy aquí para ayudar al equipo, a Oscar, siempre me ha tocado el de Lando. Pero sí, mi programa aquí es sacar las cosas adelante que necesite el equipo", señaló. "Y en México, de hecho, probamos tantas cosas en la P1 que sí, es padre sentirte mínimo útil, en aún más de solamente ser un entretenimiento para los sponsors".

Según ESPN, McLaren ha destacado la utilidad de Pato O'Ward para el equipo y su crecimiento, pero más allá de eso, para el piloto mexicano titular de Arrow McLaren en IndyCar, subirse al F1 es un placer: "Una chulada poder subirme a la máquina".

¿Cuándo es el GP de Abu Dhabi?

El piloto mexicano Pato O'Ward tomará el asiento del australiano Oscar Piastri para participar en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi. Esta sesión se llevará a cabo el primer día de actividades, del 5 al 7 de diciembre, en el circuito de Yas Marina, con el inicio de rodaje de los monoplazas programado para las 09:30 horas.

La carrera principal, que marcará el cierre de la temporada 2025 de la F1, se disputará el domingo 7 de diciembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

