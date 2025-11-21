La llegada del español Sergio Ramos al futbol mexicano se consideró uno de los fichajes más impactantes en la historia de la liga. Sin embargo, a pesar de no haber logrado éxitos con Rayados de Monterrey hasta el momento, existe gran incertidumbre sobre el futuro del defensa central en la Liga MX.

Sobre eso, el presidente deportivo del equipo regio, José Antonio "Tato" Noriega, recientemente dio a conocer detalles sobre las negociaciones que existen para que el campeón del mundo y que fue figura del Real Madrid se quede con los de La Pandilla.

¿Sergio Ramos se quedará en Monterrey?

"A ver, entiendo la inquietud (sobre la permanencia de Ramos en la Liga MX), pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente, te digo que sí, por supuesto, hay pláticas -es normal- pero no me gustaría entrar en detalles porque nos distraemos de lo más importante ahora: pensar en cómo va a estar el equipo", aseguró "Tato" Noriega.

El presidente de Rayados hizo referencia a los partidos de cuartos de final del actual Apertura 2025, donde tras haber finalizado en la quinta posición de la Tabla General, se medirán en la Liguilla al cuarto de la clasificación, el América, todavía en fechas por anunciarse una vez que concluya el Play-In.

"Como se dice, 'la piña' en España; aquí diríamos 'cerrar filas'. Eso es lo que debemos hacer para enfrentar a un equipo complicado como América. Cualquiera sería difícil, pero América sabemos el rival que es, la repercusión y la caja de resonancia que genera. Por lo mismo debemos enfocarnos en eso y hablaremos de otros temas más adelante", continuó el directivo.

Durante su estancia con Rayados en los dos últimos torneos (el Clausura y Apertura 2025), Sergio Ramos ha participado en 23 partidos en la Liga MX y ha sido titular en todos. Ha marcado 5 goles y solo ha sido expulsado una vez.

El contrato de Sergio Ramos termina el próximo mes de diciembre, aunque se espera que se quede en la Liga MX para el Torneo Clausura 2026.

