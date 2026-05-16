El mariscal de campo Aaron Rodgers continuará su trayectoria en la NFL con los Steelers de Pittsburgh. De acuerdo con informes de fuentes oficiales de la liga, el jugador de 42 años de edad alcanzó un acuerdo por una temporada adicional con la franquicia de la División Norte de la Conferencia Americana .

El proceso de negociación se extendió durante la temporada baja, concluyendo este sábado antes del inicio de las actividades organizadas del equipo, programadas para el lunes 18 de mayo en las instalaciones de entrenamiento de la organización. La directiva de los Steelers había utilizado previamente la etiqueta de jugador libre sin restricciones como un recurso administrativo para mantener los derechos de negociación exclusiva con el egresado de California.

Durante la campaña de 2025, su primera con el uniforme de los Steelers tras su paso por los Packers de Green Bay y los Jets de New York, Rodgers participó en 16 encuentros de la temporada regular, registrando un total de tres mil 322 yardas por pase, 24 anotaciones y siete intercepciones. Estas estadísticas contribuyeron a que el equipo finalizara con un récord de 10 victorias y siete derrotas , obteniendo el título divisional y la clasificación a la ronda de comodines, donde cayeron ante los Houston Texans.

Este nuevo contrato representa además el reencuentro formal en el terreno de juego entre el mariscal de campo y el entrenador jefe Mike McCarthy, quien asumió la dirección técnica de los Steelers en enero pasado en sustitución de Mike Tomlin. Ambos coincidieron durante 13 temporadas en Green Bay, periodo en el que consiguieron el campeonato en el Super Bowl XLV.

Con la permanencia de Rodgers asegurada para lo que representará su campaña número 22 en el futbol americano profesional, la plantilla de mariscales de campo de Pittsburgh queda conformada por el veterano pasador y el novato Drew Allar , seleccionado en la tercera ronda del pasado draft proveniente de la Universidad de Penn State.

SV