La afición rojiblanca protagonizó un espectacular y colorido recibimiento en las inmediaciones del Estadio Jalisco previo a la semifinal frente a Cruz Azul, en una muestra más de apoyo incondicional hacia el equipo en uno de los encuentros más importantes del torneo .

En la previa de la llegada del equipo, cientos de aficionados comenzaron a reunirse en los alrededores del Coloso de la Calzada Independencia para preparar el ambiente rumbo al duelo definitivo.

Poco a poco, las calles cercanas al inmueble comenzaron a teñirse de rojo y blanco entre banderas gigantes, camisetas, bombos y cánticos que acompañaron la larga espera por la llegada del autobús del Guadalajara.

El ambiente fue creciendo conforme avanzó la tarde. Grupos de aficionados se organizaron alrededor de los accesos principales del estadio para formar un enorme pasillo humano que recibió al plantel rojiblanco entre aplausos, humo de bengalas y fuegos artificiales. La intensidad de los cánticos se hizo sentir desde varios metros antes de la llegada del equipo, mientras miles de seguidores intentaban transmitir energía y confianza a los jugadores.

La escena dejó imágenes impresionantes . Bengalas rojizas iluminaron las inmediaciones del estadio, mientras el humo cubría parte de la avenida en medio de un ambiente completamente futbolero. Los cánticos tradicionales de la afición rojiblanca retumbaron durante varios minutos y acompañaron el ingreso del autobús al Estadio Jalisco, en una de las postales más llamativas de la semifinal.

La mudanza temporal del Estadio Akron al Estadio Jalisco no disminuyó la respuesta de la afición. Al contrario, el histórico inmueble tapatío recuperó un colorido poco visto en las previas de los partidos del Guadalajara.

Familias enteras, grupos de amigos y agrupaciones de animación rojiblancas se dieron cita desde temprana hora para formar parte del recibimiento. Muchos aficionados incluso permanecieron cerca de dos horas en los alrededores del estadio únicamente para observar el arribo del plantel y participar en la fiesta organizada por la afición .

SV