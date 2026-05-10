Con un dominio absoluto y una gran remontada, Jorge Martín conquistó Le Mans, seguido de su compañero de equipo Marco Bezzecchi y de un sorprendente japonés, Ai Ogura.

Aprilia dominó con las tres primeras posiciones , demostrando el importante avance tecnológico que ha alcanzado.

Tremendo inicio, con una caída temprana de Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y una competencia que fue creciendo en tensión vuelta tras vuelta hasta desembocar en un emocionante desenlace. El Gran Premio de Francia comenzó con Bezzecchi (Aprilia Racing) tomando el mando, Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) reaccionando y una intensa lucha estratégica en todos los grupos. En el tramo final, la emoción se desató con “Martinator” (Aprilia Racing) y Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) como grandes protagonistas de una remontada que terminó definiendo un desenlace histórico para Aprilia en Le Mans.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) aprovechó la salida a la perfección para situarse al frente del grupo, por delante de uno de los héroes locales, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y el “poleman”, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), quien no pudo aprovechar su posición privilegiada en la parrilla tras una mala arrancada.

Por su parte, el campeón de 2024, Jorge Martín (Aprilia Racing), no logró repetir la espectacular salida del sábado en el Tissot Sprint y esta vez tuvo que conformarse con rodar detrás de Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), situándose en la sexta posición. Detrás de él marchaban Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), seguido de cerca por Joan Mir (Honda HRC Castrol) y Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), en un grupo compacto que mantenía la tensión en la zona media de la carrera.

Un renovado “Pecco” reaccionó rápidamente al ver cómo Marco Bezzecchi intentaba abrir hueco en cabeza para escaparse en solitario. El piloto de Ducati elevó el ritmo, superó primero a Fabio Quartararo y después a Pedro Acosta para colocarse segundo. En apenas un par de giros, Bagnaia logró reducir la ventaja de ocho a seis décimas.

Jorge Martín aprovechó la caída de rendimiento de Fabio Quartararo , quien poco a poco fue perdiendo ritmo, para superarlo y colocarse de lleno en el Top 5, consolidando así su remontada en el grupo delantero. Poco después, protagonizó una intensa batalla por la cuarta posición con Fabio Di Giannantonio, maniobra que terminó concretando con éxito.

Después de 13 vueltas completadas y con los neumáticos entrando en su fase natural de degradación, Bezzecchi se mantenía al frente de la carrera, con Bagnaia detrás de él, separado por poco más de medio segundo. El piloto de Ducati no conseguía reducir esa pequeña, pero constante brecha. Pedro Acosta rodaba muy cerca de “Pecco”, manteniendo la presión en el grupo delantero, mientras que la distancia con el cuarto clasificado, Jorge Martín, ya superaba el segundo.

A partir de esa cuarta posición, el grupo se comprimía notablemente, con varias plazas muy disputadas y mínimas diferencias entre pilotos. Esa situación permitió que Ai Ogura escalara hasta la sexta plaza, por delante de Fabio Quartararo. En ese momento, ya en zona de puntos, se encontraban tanto Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), quien había partido desde posiciones retrasadas y remontaba con consistencia, como el otro héroe local, Johann Zarco (Castrol Honda LCR).

Tratando de recortar milésima a milésima la distancia con el líder y mientras intentaba contener a Pedro Acosta, Francesco Bagnaia se fue al suelo en la curva 12, a falta de 11 vueltas para el final. La caída dejó al Ducati Lenovo Team fuera de la lucha por el podio una vez más, tras la baja de Marc Márquez y el abandono del propio “63”.

Con este incidente, la situación en la punta dio un giro importante. Marco Bezzecchi amplió la diferencia a más de un segundo, lo que le permitió rodar con mayor comodidad al frente de la carrera. Por detrás, Jorge Martín comenzó a recortar terreno sobre Pedro Acosta hasta que, a falta de 10 vueltas para el final, culminó el adelantamiento y se colocó por delante del piloto murciano.

Ya en las últimas vueltas, la carrera recuperó toda la emoción . Jorge Martín comenzó a marcar un ritmo endiablado que le permitía soñar con alcanzar a Marco Bezzecchi, aunque el más rápido en pista era el japonés Ai Ogura, quien venía en plena progresión. Ogura ya había superado a Fabio Di Giannantonio y se preparaba para lanzarse sobre Pedro Acosta, con la intención de arrebatarle la posición y acercarse al último escalón del podio.

A falta de tres vueltas, en el cambio de dirección de la chicana, Jorge Martín superó a su compañero de equipo, poco después de que Ai Ogura hiciera lo propio con Pedro Acosta, confirmando así un magnífico triplete para la fábrica de Noale. Con esta impecable actuación, Martín logró sellar su primer pleno de puntos desde Indonesia 2024, hace 588 días, tras imponerse tanto en el Tissot Sprint del sábado como en el Gran Premio. Además, este resultado lo acerca más que nunca al liderato de la clasificación, quedándose a tan solo un punto de Marco Bezzecchi.

Top 10

Fabio Di Giannantonio terminó superando a Pedro Acosta en el tramo final, mientras que Fabio Quartararo cruzó la meta en sexta posición. Enea Bastianini, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Luca Marini completaron el Top 10. La próxima cita será en Barcelona, donde dentro de una semana se disputará el Gran Premio de Catalunya.

Resultados oficiales

Jorge Martín — 41:18.001 Marco Bezzecchi — +0.477 Ai Ogura — +0.874 Fabio Di Giannantonio — +2.851 Pedro Acosta — +2.991 Fabio Quartararo — +7.756 Enea Bastianini — +8.615 Raúl Fernández — +12.497 Fermín Aldeguer — +14.903 Luca Marini — +15.016

SV