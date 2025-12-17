Jalen Brunson anotó 25 puntos y el británico OG Anunoby sumó 28 para que los New York Knicks cortaran una sequía de 52 años sin ganar un título, al vencer la noche de ayer martes por 124-113 a los San Antonio Spurs y conquistar la Copa NBA de 2025.

En la final, disputada en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, Bruson y Anunoby fueron apoyados por el pívot Mitchell Robinson, que saliendo de la banca dominó la lucha bajo los tableros, en la que capturó quince rebotes, diez de ellos en ofensiva.

Además, el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes para el quinto de la Gran Manzana.

Knicks se suman a Lakers y Bucks en el palmarés

Los Knicks se sumaron a Los Angeles Lakers, en 2023, y los Milwaukee Bucks, el año pasado, como los únicos campeones en la historia de un torneo que sigue sin repetir finalistas.

El quinteto neoyorquino, dirigido por Mike Brown, marcó la diferencia en el cuarto periodo. Con una gran actuación defensiva en el parcial decisivo, limitó a los Spurs a 19 unidades.

"Todos nuestros jugadores tomaron el torneo con seriedad", dijo Brown tras la conquista de la Copa NBA. "Cada vez que tienes la oportunidad de colgar un banderín de campeón en Madison Square Garden, vas y luchas por eso".

Brunson, de 29 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), lanzó para una efectividad del 41% desde la cancha, conectando 11 de sus 27 intentos. Además, repartió ocho asistencias.

"Estuvimos abajo por diez puntos y buscamos una forma de ganar", comentó la estrella de los Knicks. "Mis compañeros me tienen toda la confianza y sin ellos no podría estar en esta posición".

Wemby no repitió

Sin embargo, fue el esfuerzo colectivo el que marcó la diferencia. El británico OG Anunoby fue el máximo anotador con 28 puntos mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes.

"Voy a donar mi premio a los niños de República Dominicana", afirmó emocionado Towns, quien trabaja de cerca con la fundación GO Ministries. "Estamos construyendo un complejo para darle a los niños todas las facilidades para que puedan perseguir sus sueños".

Los Spurs habían estado por delante en el segundo y tercer cuartos, pero no lograron consolidar una ventaja significativa y se desmoronaron en el último parcial, que perdieron por 35-19.

Su joven figura, el francés Victor Wembanyama, solo pudo sumar 18 puntos para San Antonio en 25 minutos en cancha en la final, con seis rebotes y una asistencia.

El mejor momento de San Antonio giró alrededor de Wembanyama, que dio muestras de su talento excepcional con dos triples, dos volcadas y una canasta de media distancia que maravilló a los presentes, todo en el tercer cuarto.

"Tengo tres meses en la NBA y ha sido una gran experiencia", declaró el novato Dylan Harper, quien terminó el partido como el mejor anotador de San Antonio con 21 puntos.

"La mentalidad con la que entramos al partido fue buena, se nos escapó en el cuarto periodo, pero son experiencias que van a ayudarnos en el futuro", añadió.

Una racha de 13-1 de los Knicks para iniciar el cuarto periodo terminó inclinando la balanza a favor de los neoyorquinos, que hoy finalmente pudieron dar el gran paso y levantar un trofeo para la Gran Manzana.

"El inicio del cuarto período nos enseña lo importante que es cada posesión", expresó el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. "Ellos hicieron jugadas, pero nosotros hemos permitido rebotes ofensivos, es una gran experiencia y no hay duda que debemos ejecutar mejor".

El premio económico para cada jugador de los Knicks como campeones de la Copa NBA es de 530 mil 933 dólares, lo que podría significar una tercera parte del salario de todo el año para algunos.

Estos son los campeones en la historia de la NBA Cup

Lakers (2023-24) – Conferencia Oeste

Bucks (2024-25) – Conferencia Este

Knicks (2025-26) – Conferencia Este

