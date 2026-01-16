Necaxa y Atlas se miden en duelo de obligados a reaccionar

Necaxa y Atlas se enfrentan en la Jornada 3 con la urgencia de retomar el rumbo, luego de que la doble jornada frenara el buen arranque que ambos habían mostrado en el inicio del torneo.

Ambos equipos arrancaron el certamen con victoria, lo que despertó ilusión entre sus aficiones. Sin embargo, la doble jornada detuvo ese impulso inicial. Los Rayos cayeron en casa frente a Monterrey, mientras que los Rojinegros no lograron sostenerse ante Cruz Azul, resultados que los obligan a reaccionar de inmediato.

El historial reciente entre Necaxa y Atlas refleja una paridad absoluta. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales, cada equipo suma dos triunfos y se registra un empate, una muestra clara de lo equilibrado que ha sido este duelo en torneos recientes.

El antecedente más cercano favorece a Atlas, que se impuso 3-2 en el Apertura 2025, en un partido disputado en el que el conjunto dirigido por Diego Cocca hizo valer su localía. No obstante, el último triunfo del Necaxa sobre los Rojinegros en el Estadio Victoria se dio en el Clausura 2024, cuando los hidrocálidos ganaron 2-1.

La más reciente ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron en Aguascalientes fue en noviembre de 2024, en un encuentro que terminó 0-0, caracterizado por el orden defensivo, pocas oportunidades claras y falta de contundencia frente al arco.

Atlas vuelve a visitar el Estadio Victoria después de un año, con la intención de repetir lo conseguido en el Clausura 2023, cuando se impuso 3-1 al Necaxa, resultado que representa su último triunfo como visitante en casa de los Rayos.

De cara al duelo de este sábado, el conjunto Rojinegro podría presentar una baja sensible. Diego González está en duda luego de sufrir una lesión en el partido ante Cruz Azul a mitad de semana, por lo que, de confirmarse su ausencia, Diego Cocca tendría una baja importante en este arranque de torneo.

El duelo Necaxa y Atlas se disputará este sábado 17 de enero, a las 17:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes, y podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports y VIX+.

