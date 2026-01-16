Chivas, más determinante que Europa para llegar al Tri, considera Omar Govea

Con la mirada puesta en el próximo Mundial, Omar Govea compartió su visión sobre el proceso que debe seguir un futbolista mexicano para consolidarse y ganarse un lugar en la selección nacional. Aunque reconoció la importancia del futbol europeo, el mediocampista subrayó que el impacto que representa jugar en Chivas es un factor determinante que marca diferencia.

“El futbol en Europa puede ayudarte a dar un paso adelante o a acercarte a la selección, pero lo que se vive en Chivas no se encuentra en ningún otro lado. Me ha tocado experimentarlo y ahora hay jugadores que también lo están viviendo”, expresó.

Govea explicó que uno de los mayores valores del club rojiblanco es la visibilidad que brinda, tanto dentro como fuera de la cancha, lo que incrementa las posibilidades de ser considerado por el cuerpo técnico del Tricolor.

“La exposición mediática que te da Chivas no la ofrece Europa. Sabemos la responsabilidad que implica vestir esta camiseta y, si respondes en la cancha, las oportunidades de ir a selección son muy altas, sobre todo ahora que el Mundial está tan cerca”, afirmó.

El jugador también destacó la evolución que ha tenido la institución en cuanto a su proyecto deportivo, al señalar que actualmente existe mayor claridad en la elección de futbolistas que se adapten al sistema de juego del entrenador.

“Hoy se buscan perfiles que encajen con la idea táctica y con los roles que solicita el cuerpo técnico. Me parece que el club ha avanzado mucho en ese sentido y va por el camino correcto”, comentó.

Para cerrar, Govea celebró las recientes convocatorias de Richi Ledezma y Brian Gutiérrez al combinado nacional, resaltando su desempeño y el trabajo que se realiza dentro de la selección mexicana.

“Nos da mucha alegría verlos convocados. Son jugadores que se lo han ganado con esfuerzo, resiliencia y compromiso, y ojalá puedan consolidarse y aportar a la selección”, concluyó.

MF