Tras una Ronda de Comodines que dejó duelos memorables, la ronda divisional de los playoffs de la NFL llega con todo su ritmo y emoción.

Seattle y Denver, como mejor sembrados de la Conferencia Nacional y Conferencia Americana, respectivamente, enfrentarán desafíos de alto voltaje.

Los Seahawks tendrán una cita peligrosa contra un rival clásico, unos 49ers de San Francisco que, aunque golpeados por lesiones, siguen siendo una máquina de lucha incansable.

En el otro lado, los Broncos se miden a los Bills de Buffalo, un equipo que carga con una inmensa presión por dar el salto al siguiente nivel.

La intensidad promete ser desbordante, con dos conferencias cargadas de talento y hambre de gloria. El escenario está listo para una batalla memorable.

Bo Nix y los Broncos tienen cuentas pendientes. AFP

Buffalo vs. Denver: Marcados por la urgencia

Una semana después de llevar a los Bills a su primer triunfo en postemporada fuera de casa desde 1992, Josh Allen sigue empeñado en cambiar el rumbo de una franquicia con un historial de decepciones. El siguiente paso en su misión es un viaje a Denver para enfrentar a unos Broncos cargados de malas intenciones.

Sin Patrick Mahomes ni Joe Burrow, los verdugos habituales de Buffalo a estas alturas de la temporada, lo que parecía una buena noticia, no lo es del todo. Allen y los Bills deben pasar irremediablemente por algunas de las defensivas más temibles de la Liga si quieren volver al Super Bowl. Ahí es donde entran los Broncos.

Denver, que busca venganza luego de caer 31-7 ante Buffalo en la ronda de comodines del año pasado, tiene todos los argumentos para aportar a la historia de desconsuelo de Buffalo.

Los Broncos finalizaron como el primer sembrado de la AFC gracias a la tercera mejor defensiva en puntos admitidos, una unidad que consiguió 68 capturas, permitió apenas 91.1 yardas terrestres por encuentro y presume a cuatro jugadores All-Pro en su defensa.

Será un reto formidable para Allen y unos Bills que saben a lo que se enfrentan. El cuarto ataque más productivo de la Liga terminó con registro de 3-3 en duelos ante equipos que finalizaron entre las 10 mejores defensivas de la NFL y viene de vencer a uno de ellos la semana pasada en su visita a Jacksonville.

La mala noticia es que Denver no es sólo una defensiva. Ganó 13 de sus últimos 14 partidos, derrotando en el camino a cuatro equipos que avanzaron a Postemporada, Bo Nix comandó cinco remontadas en el último cuarto y el entrenador en jefe Sean Payton tiene experiencia de Super Bowl. ¿Y ya mencionamos sed de venganza?

HOY EN TV

Bills vs. Broncos

15:30 horas

Canal 5

Brock Purdy se ha convertido en el hombre clave de los 49ers. AFP

San Francisco frente vs. Seattle: Resiliencia contra solidez

Los 49ers perdieron al estelar George Kittle la semana pasada por una lesión, pero ganaron el partido en Filadelfia. Un microcosmos de lo que ha sido la temporada 2025 en la zona de la Bahía.

Probados ante la adversidad, viajan a Seattle en busca de su octavo triunfo consecutivo en la ronda divisional de la Postemporada.

El partido es en Seattle gracias a la victoria de los Seahawks 13-3 sobre San Francisco en la última semana de campaña regular que decidió al primer lugar de la NFC. Ahora es turno de Sam Darnold y compañía repetir el truco para llevar al equipo a la antesala del Super Bowl por primera vez en más de una década.

Los números están del lado de Seattle. La historia, con San Francisco.

Los Seahawks terminaron con el tercer mejor ataque en toda la NFL y la primera defensiva en puntos admitidos en toda la Liga. Darnold se sumó a Tom Brady como los únicos dos quarterbacks en tener campañas consecutivas de 14 victorias. Su defensiva no ha permitido un solo acarreo de más de 11 yardas en los últimos cinco compromisos.

San Francisco, por su parte, viene de conseguir su primer triunfo fuera de casa en postemporada desde 2021, derrotó a los Seahawks en su enfrentamiento más reciente en playoffs, 41-23 en la Ronda de Comodines de 2023, y busca convertirse en el primer equipo en la historia en hacer 20 viajes a la Final de Conferencia.

Todo ello a pesar de jugar la mitad del calendario sin su quarterback titular, Brock Purdy y perder durante buena parte de la campaña a sus dos mejores defensivos en Fred Warner y Nick Bosa. Eso no impidió que promediaran 35,6 puntos en sus últimas cinco victorias de campaña regular ni que dejaran en el camino al campeón defensor a domicilio el domingo pasado.

HOY EN TV

49ers vs. Seahawks