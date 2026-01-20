Fernando Mendoza se abrió paso hasta la zona de anotación e Indiana se abrió camino en los libros de historia derribando a Miami 27-21 para poner el broche de oro a una historia de la pobreza a la riqueza, una temporada invicta y el título nacional.

El ganador del trofeo Heisman terminó con 186 yardas por aire, pero fue su carrera de touchdown de 12 yardas rompiendo tacleadas en cuarta y cuatro con 9:18 restantes lo que definió este juego y la temporada de los Hoosiers.

El touchdown de Mendoza le dio al equipo del artista del cambio, Curt Cignetti, una ventaja de 24-14, apenas suficiente espacio para contener una frenética carga de los Hurricanes, que cobraron vida en la segunda mitad detrás de 112 yardas y dos anotaciones de Mark Fletcher, pero nunca tomaron la delantera.

“Tomamos algunos riesgos, encontramos una manera. Déjame decirte: Ganamos el campeonato nacional en la Universidad de Indiana. Se puede lograr”, dijo Cignetti.

El trofeo del College Football Playoff ahora se dirige al lugar más improbable: Bloomington, Indiana, un campus que soportó un récord nacional de 713 derrotas en más de 130 años de fútbol americano universitario antes de que Cignetti llegara hace dos años para embarcarse en un renacimiento para la historia.

La defensa de Miami quiso imponer su poderío físico desde el comienzo y el mariscal de campo de los Hoosiers sufrió una herida en la boca en el primer periodo. Pero terminó celebrando y cumpliendo.

Los Hoosiers se convirtieron en el segundo equipo en la historia del futbol americano universitario capaz de coronarse con un perfecto balance de 16-0, después de que lo hiciera Yale en 1894, hace más de 130 años.