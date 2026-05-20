El Thunder de Oklahoma City se repuso de la caída en el primer juego de la Final de la Conferencia Oeste y, con Shai Gilgeous-Alexander nuevamente en plan grande con 30 puntos, venció en casa 122-113 a los Spurs de San Antonio, por lo que viajarán a Texas con la serie empatada.

El Jugador Más Valioso encestó la mitad de sus tiros este miércoles y acompañó su actuación con nueve asistencias . Alex Caruso volvió a destacar con 17 puntos como suplente, mientras que otros cinco jugadores alcanzaron el doble dígito en anotación, tres de ellos desde la banca. Además, Isaiah Hartenstein registró un doble-doble de 10 unidades y 13 rebotes.

El cansancio del juego anterior, que tuvo dos tiempos extra, cobró factura en ambos equipos, que no reflejaron la misma intensidad; sin embargo, Oklahoma aprovechó la profundidad de su plantilla para administrar el descanso de sus figuras , teniendo incluso a cinco suplentes en la duela al mismo tiempo.

El primer cuarto fue un frenesí en el que ambos equipos intercambiaron el liderato en 13 ocasiones y empataron el marcador cinco veces, pero a partir del segundo periodo la balanza se inclinó del lado de los locales.

San Antonio no pudo emular esa profundidad debido a las bajas de D’Aaron Fox desde el lunes y de Dylan Harper, quien salió lesionado en la primera mitad de este encuentro, obligando a Mitch Johnson a utilizar al tercer base, Jordan McLaughlin, para darle descanso a Stephon Castle. Tanto Castle como Victor Wembanyama tampoco lograron asentarse en el partido.

A pesar de que Castle lideró al equipo con 25 puntos, no supo cuidar el balón y cometió nueve de las 21 pérdidas de San Antonio, la misma cantidad que registró todo el Thunder en el encuentro. Wembanyama, a diferencia del primer partido, fue alejado de la pintura y neutralizado físicamente sin consecuencias para dificultar su juego; terminó con 21 puntos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro pérdidas de balón.

Con la serie empatada y trasladada a San Antonio, los Spurs deberán recuperarse y aprovechar la localía para llevarse el viernes un tercer duelo que apunta a ser un punto de inflexión en la serie ante el equipo con el mejor récord de la NBA , que capitaliza cualquier error y encontró una rendija para neutralizar las fortalezas de su rival.

SV