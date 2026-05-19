Bajar los brazos en las Finales de Conferencia de la NBA está prohibido y, por segunda noche consecutiva en la liga, no bastaron cuatro cuartos para encontrar a un ganador. Los Knicks de Nueva York vinieron de atrás en el último cuarto y se impusieron en la batalla inaugural por el título del Este en tiempo suplementario, con marcador final de 115-104 sobre los Cavaliers de Cleveland en el Madison Square Garden.

Jalen Brunson volvió a cargar con el equipo al anotar 38 puntos , 15 de ellos en el último periodo regular, después de una pequeña laguna a mitad del juego, para borrar el déficit de 22 unidades que tenía la quinteta de la Gran Manzana con menos de ocho minutos en el reloj. El más cercano a él fue Mikal Bridges, con 18 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns, Josh Hart y OG Anunoby terminaron con 13 unidades cada uno este martes.

El desgaste físico de disputar siete partidos en la ronda anterior contra un equipo fresco, que barrió a su rival, no pareció ser un factor en el encuentro. Los Cavs reaccionaron en el segundo cuarto cuando se vieron abajo por once puntos , se fueron al descanso con ventaja de dos unidades y crecieron en la segunda mitad, silenciando por completo a la fanaticada neoyorquina; sin embargo, no contaban con el segundo aire de Brunson para cerrar el cotejo.

Donovan Mitchell fue el líder de la causa perdida con 29 puntos; la “Barba”, James Harden, quedó a deber de nueva cuenta al registrar apenas 15 puntos —nueve de ellos en los primeros tres capítulos—, con un triple en ocho intentos y un 31 % de efectividad de campo. La falta de puntería fue un mal generalizado del equipo visitante, que acertó 16 de sus 50 intentos desde larga distancia, muchos de ellos forzados cuando la presión comenzó a aumentar en el cierre del partido.

La derrota representa un duro golpe en el aspecto mental. Además del marcador, dejaron escapar una amplia ventaja y un partido que tenían bajo control, para desplomarse por completo en el tiempo extra, donde apenas anotaron tres puntos. Cleveland tendrá que darle vuelta a la página de inmediato para el segundo duelo de este jueves , en el que difícilmente encontrarán una situación similar.

SV