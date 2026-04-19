Los Celtics aplastan a los 76ers en debut de postemporada

Los Celtics dejaron clara su condición de aspirantes a las Finales de la NBA, al dar un golpe sobre la mesa en el primer juego de la serie contra los 76ers de Filadelfia disputado en el TD Garden de Boston, en el que dominaron de principio a fin y se llevaron con marcador de 123-91.

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Jayson Tatum sigue jugando como si nunca se hubiera roto el tendón de Aquiles; este domingo terminó con 25 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, aunque no estuvo fino desde el perímetro con solo un triple en siete intentos. Jaylen Brown puso 26 unidades y cuatro jugadores más acabaron en doble dígito anotador.

Los Sixers, que pudieron reafirmar su séptimo sitio ganando contra el Magic de Orlando en Play-In, no contaron de nueva cuenta con Joel Embiid, que sigue fuera de acción por apendicitis. Tyrese Maxey y Paul George están llamados a liderar a la plantilla, pero no pudieron dar el primer paso sin ayuda del resto, siendo los únicos que superaron las 15 unidades cada uno este domingo.

A pesar de la ausencia de Embiid, Filadelfia lideró la estadística de puntos en la pintura 58-42; no obstante, fueron arrollados en todas las demás estadísticas en un juego redondo para los Celtics, que limitaron a 17% los intentos del rival detrás del perímetro y alcanzaron una diferencia de hasta 35 puntos en el último cuarto.

Desde el tercer episodio, la balanza ya estaba cargada hacia un solo lado, pero Joe Mazzulla esperó hasta que el rival no diera muestras de vida para retirar a sus estrellas, que tuvieron descanso en el último periodo, mientras que Nick Nurse sacó la bandera blanca dándole minutos a sus reservas.

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El martes será el segundo encuentro de la serie en el que, de repetir esta actuación y quedarse con la victoria, pondría una cuesta muy inclinada para pensar en una remontada de los 76ers.