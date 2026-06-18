Ben Shelton mantiene su racha en Halle y se afianza como candidato para Wimbledon

Ben Shelton atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo volvió a demostrar en el torneo ATP 500 de Halle. Apenas unos días después de conquistar en Stuttgart el primer título sobre césped de su trayectoria, el estadounidense mantuvo su inercia ganadora al vencer al italiano Lorenzo Sonego por 7-5 y 6-4, resultado que le permitió sumar su quinta victoria consecutiva y avanzar con autoridad en la gira previa a Wimbledon .

El estadounidense de 22 años confirmó que llega en plena forma a una de las etapas más importantes de la temporada. Aunque reconoció que no mostró su mejor nivel al servicio, logró sacar adelante un encuentro exigente gracias a su potencia desde el fondo de la cancha y a su capacidad para responder en los momentos decisivos.

“Fue un torneo nuevo y un lugar nuevo, así que todo fue perfecto. No tuve un buen día con el saque, pero hay cosas que puedo mejorar”, declaró Shelton tras asegurar su pase a la siguiente ronda.

Actual número cinco del mundo, Shelton se ha convertido en una de las figuras más atractivas del circuito masculino y uno de los principales candidatos a pelear por los títulos sobre césped este verano. Su próximo rival será su compatriota Ethan Quinn, ante quien buscará extender una racha que lo ha colocado entre los jugadores más en forma de la ATP.

La jornada en Halle también dejó otros resultados destacados. El ruso Daniil Medvedev avanzó a los cuartos de final después de derrotar al francés Terence Atmane por un doble 6-4 en apenas una hora y 23 minutos. El ex número uno del mundo sigue persiguiendo el título que se le ha escapado en dos ocasiones en este torneo, donde fue finalista en 2022 y 2024.

Medvedev enfrentará en la siguiente ronda al alemán Daniel Altmaier, quien protagonizó una remontada para eliminar al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3 y 7-5.

Otro de los encuentros más disputados del día tuvo como protagonista al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien necesitó más de dos horas y media para superar al estadounidense Learner Tien por 6-7(5), 7-5 y 7-6(5). Su premio será un duelo de cuartos de final contra el estadounidense Frances Tiafoe, vencedor del japonés Sho Shimabukuro por 6-4 y 7-5.

Por su parte, Taylor Fritz también logró mantenerse con vida en el certamen alemán. El estadounidense, finalista la semana pasada en Stuttgart tras caer precisamente ante Shelton, regresó a Halle por primera vez desde 2019 y tuvo que emplearse a fondo para derrotar al belga Zizou Bergs por 7-6(4), 5-7 y 6-4.

Fritz conectó 16 saques directos y salvó cuatro de los seis puntos de quiebre que enfrentó durante el partido. “Fue un partido difícil. Creo que jugué un muy buen tie-break”, señaló el estadounidense, quien se medirá al húngaro Fabian Marozsan.

Mientras Medvedev busca saldar una cuenta pendiente en Halle y Fritz intenta recuperar terreno, Shelton sigue acaparando reflectores. Su reciente título en Stuttgart y el nivel que exhibe en Alemania lo colocan como uno de los hombres a seguir en la temporada de césped y como una amenaza real de cara a Wimbledon.

Lorenzo Musetti. El italiano prolonga una temporada marcada por los problemas físicos. AFP/A. Pizzoli

Lorenzo Musetti no disputará Wimbledon por una lesión

El italiano Lorenzo Musetti anunció que no disputará el torneo de Wimbledon por una lesión en el recto femoral que sufrió durante los octavos de final del Masters 1000 de Roma y que lo obligó a perderse también Roland Garros.

“Tras una cuidadosa evaluación, hemos llegado a la difícil conclusión de que este año no podré competir en Wimbledon. No es una decisión fácil, pero es la correcta. Mi prioridad es volver a la pista al 100%”, informó el número 15 del ránking en sus redes sociales.

El tenista afirmó que la rehabilitación está progresando “muy bien” y que los resultados médicos son “alentadores”, pero que al no haber comenzado aún una recuperación atlética completa ni un programa de entrenamiento, no podrá jugar el Grand Slam sobre hierba de Londres, el torneo más antiguo de la historia.

Musetti, que se perdió los torneos de Hamburgo (ATP 500) y Roland Garros, se lesionó el pasado 12 de mayo tras los Octavos de Final del torneo sobre tierra batida en Roma, en los que cayó ante el noruego Casper Ruud en un partido en el que llegó a recibir asistencia médica durante el segundo set.

El italiano estuvo condicionado durante este año por diversos problemas físicos, especialmente una lesión en el aductor de la pierna derecha sufrida en los cuartos de Final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, cuando, tras ganar los dos primeros sets, sintió un pinchazo y un dolor creciente que le obligó a retirarse.

Esa dolencia marcó su inicio de temporada y lo llevó a atravesar meses complicados, con derrotas tempranas en torneos posteriores mientras intentaba recuperar ritmo y confianza.

EFE

Venus y Serena Williams. Las hermanas regresarán al césped londinense para buscar un nuevo capítulo en su exitosa historia como dupla. AFP/GETTY IMAGES/ J. Finney

El último baile de las hermanas Williams en Londres

Las hermanas Serena y Venus Williams, ganadoras en seis ocasiones del torneo de dobles de Wimbledon, participarán nuevamente juntas en el Grand Slam británico tras recibir una invitación especial por parte de la organización.

Las estadounidenses, consideradas entre las tenistas más exitosas en la historia de este deporte, volverán a competir en el All England Club, escenario donde conquistaron seis coronas de dobles entre los años 2000 y 2016.

Aunque ninguna de las dos figura entre las invitadas para el cuadro individual, aún queda disponible una plaza de wildcard para la rama femenina.

Serena Williams, de 44 años y poseedora de 23 títulos de Grand Slam en la modalidad individual, regresó recientemente a la actividad durante el torneo de Queen’s, donde formó pareja con la canadiense Victoria Mboko. Su reaparición se produjo casi cuatro años después de su último encuentro oficial, disputado en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

La dupla avanzó a la segunda ronda, pero tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión sufrida por Mboko.

Antes de presentarse en Wimbledon, Serena disputará el torneo de Berlín junto a la checa Karolina Muchova.

Por su parte, Venus Williams, de 45 años y campeona individual de Wimbledon en cinco oportunidades, llegará al certamen tras encadenar siete derrotas consecutivas en sus compromisos individuales de la presente temporada.

Como pareja, las hermanas Williams han construido una trayectoria extraordinaria en dobles, con un total de 14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas, logros que las colocan entre las duplas más destacadas de todos los tiempos.

EFE