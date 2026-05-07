Matías Almeyda podría volver a la Liga MX con una condición especial

En las últimas horas, el posible regreso de Matías Almeyda a la Liga MX ha cobrado fuerza y ya suena con insistencia para dirigir a equipos como Cruz Azul, Monterrey y América.

El estratega argentino dejó una huella imborrable en el futbol mexicano durante su etapa con Chivas, club con el que conquistó cinco títulos: la Copa MX Apertura 2015, la Supercopa MX 2015-2016, la Copa MX Clausura 2017, la Liga MX Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

Además de su exitoso paso por el Rebaño, el “Pelado” también sumó logros en Europa al frente del AEK Atenas, equipo con el que fue campeón de Liga y de Copa en la temporada 2022-23.

Sin embargo, de acuerdo con el portal 365Scores, existe un factor que frenaría el regreso de Almeyda al futbol mexicano: su vínculo sentimental con Chivas y la relación con Amaury Vergara. El técnico ha reiterado en diversas ocasiones que no dirigiría a otro club de la Liga MX que no fuera el Guadalajara.

Por ello, en caso de concretarse su regreso al futbol mexicano, Almeyda buscaría ser él mismo quien le comunique la decisión a Amaury Vergara, esto por el respeto y cariño que le tiene al equipo tapatío.

Finalmente habría una petición por parte de Almeyda a los distintos equipos que tienen interés, un sueldo de alrededor de 5 millones de dólares.

MF