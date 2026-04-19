El octavo del Este le pegó al primer sembrado. El Magic de Orlando dio la sorpresa de la jornada en la NBA, siendo el primer visitante que roba una victoria en la Postemporada en la primera ronda tras superar 112-101 a los Pistons de Detroit, que nunca pudieron ponerse por delante en el marcador este domingo.

Paolo Banchero se ha sacudido la mala actuación del comienzo del Play-In y lideró al equipo con 23 puntos y 9 rebotes , además de que estuvo bien cobijado por el resto de los titulares, todos con al menos 16 unidades para dar la sorpresa y robar la ventaja de localía desde el inicio de la eliminatoria.

En una tarde en la que los triples fueron más una necedad por parte de ambos equipos, anotando apenas el 30% de los intentos de larga distancia, los de Florida fueron los que encontraron más herramientas y variantes para activar la ofensiva, superando 54-34 a los locales en puntos en la pintura.

Orlando llegó a tener ventaja de dos dígitos en el primer cuarto, sin embargo, la mayoría del partido la diferencia se movía por debajo de la decena, manteniendo un juego cerrado en el que los Piston intentaron venir de atrás, pero cuanto aparecían en el retrovisor, el Magic volvía a acelerar, permitiendo máximo un solo empate en el tercer cuarto y del que rápidamente se recuperaron.

Cade Cunningham, el rostro de Detroit fue el único que dio la cara con 39 puntos con 10 de 11 desde la línea de castigo, pero salvo Tobias Harris que aportó 17 unidades, el resto de los nueve hombres más que pisaron la cancha se quedaron debajo de los diez puntos en la hoja de anotación, mientras que todos los titulares tuvieron eficiencia negativa. La oportunidad de levantarse y empatar la serie será el miércoles, en un partido que ahora cobra mayor importancia para las aspiraciones de los número uno de la conferencia .

SV