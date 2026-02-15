En un Juego de Estrellas con nueva propuesta, el equipo “Estrellas”, de Anthony Edwards, Devin Booker y Cade Cunningham, entre otros, se impuso a la quinteta de las “Barras” —que tenía a LeBron James, Kevin Durant y Kawhi Leonard— 47-21 para quedarse con el triunfo en el mini torneo del evento principal de mitad de temporada en la liga.

La NBA vivió un fin de semana estelar distinto, con un nuevo formato de tres equipos —dos de jugadores estadounidenses y uno de internacionales—, jugando un cuarto entre cada uno y uno más para definir al ganador. El formato, cuando se anunció, sembró dudas entre la afición, pero dejó tanto algunas jugadas de fantasía, características de este partido, como una defensa más intensa y seriedad, algo que los seguidores del deporte ráfaga extrañaban.

El primer cruce fue entre las Estrellas y el Mundo. De inmediato, el francés Victor Wembanyama dejó en claro que venía a jugar en serio y terminó con 14 puntos y 3 tapones en el cerrado enfrentamiento, que se fue a un pequeño tiempo extra, donde el primero en conseguir los cinco puntos necesarios fueron los norteamericanos, que ganaron 37-35. Anthony Edwards logró 13 unidades para liderar a su equipo.

En el segundo periodo de la velada, chocaron las dos quintetas de Estados Unidos en otro apretado enfrentamiento que acabó 42-40 para las Barras, gracias a un triple sobre la chicharra de De’Aaron Fox para el triunfo. La tarea ofensiva del equipo estuvo repartida: solo Jaylen Brown anotó en doble dígito y le siguió LeBron James con 8 puntos en, posiblemente, su último Juego de Estrellas. Edwards, de nueva cuenta, junto a Cade Cunningham, encabezaron la anotación de su bando con 11 unidades cada uno.

Los internacionales llegaron a su segundo partido con la necesidad de ganar por tres sobre las Barras para disputar la final. El duelo mantuvo el nivel que habíamos visto, pero en esta ocasión Kawhi Leonard, jugando en casa, en el Intuit Dome de los Clippers, explotó para 31 puntos, empatando el récord de un cuarto en el Juego de Estrellas. Los 19 puntos de Wembanyama, el más intenso de su equipo en la duela, no bastaron y el Mundo perdió 48-45.

Los 12 minutos por la victoria fueron los más desentonados respecto a los choques previos. La velocidad y juventud de los jugadores de las Estrellas se impusieron a la experiencia de las Barras. El encuentro llegó a estar 16-3 y luego 33-9 en distintos parciales, que provocaron la bandera blanca del equipo repleto de veteranos, convirtiendo casi cuatro minutos en un mero trámite y sellando la victoria “estelar” con este nuevo formato.

La acción de la temporada regular en la NBA se reanudará el próximo jueves 19, con partidos destacados como Nuggets vs. Clippers, Pistons vs. Knicks o Celtics vs. Warriors.

Anthony Edwards, el Jugador Más Valioso

El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, se llevó el trofeo Kobe Bryant como Jugador Más Valioso en su cuarta aparición en el evento. Anotó 13 puntos en el primer partido, 11 en el segundo y 8 en el último, acompañando esas cifras con 9 rebotes y 3 asistencias en total, así como el tiro que envió el primer encuentro a tiempo extra y que terminó ganando su equipo.

