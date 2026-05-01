RJ Barrett anotó un triple que entró de forma dramática con un segundo en el reloj del tiempo extra, que le dio la victoria a los Raptors por 112-110 en el sexto juego contra los Cavaliers de Cleveland, para empatar una serie que solo ha visto triunfos locales y ahora tendrá su punto final en Ohio.

Barrett terminó con 24 puntos y 9 rebotes, mientras que Scottie Barnes aportó 27 unidades con 14 asistencias; Ja’Kobe Walter y Collin Murray-Boyles contribuyeron a la causa canadiense con 24 y 17 puntos respectivamente.

Toronto pudo sacar más provecho de las pérdidas de los Cavs, James Harden terminó con 4, Donovan Mitchel y Evan Mobley con 3 de cada uno y Dean Wade y Denis Schröder entregaron otras 4 entre los dos. Toronto consiguió 20 puntos de rompimientos por solo 4 de Cleveland y la posesión de la que salió el tiro ganador de Barrett la consiguieron gracias a una entrega de Schröder.

Los Raptors tuvieron el control desde el segundo cuarto y para el tercero ya habían armado una ventaja de 15 puntos, pero la quinteta estadounidense, como cazando a la presa, fue a la carga en el momento justo y en el momento justo lanzaron la embestida con lo último en el tanque y lograron dejar el marcador empatado a 104 por bando.

A pesar de que Evan Mobley lideró la estadística con 26 puntos, Donovan Mitchell tomó las riendas en el último cuarto en el que anotó 11 de sus 24 unidades que ayudaron a que su equipo pensara en la remontada hasta los últimos segundos en los que perdieron la ventaja. James Harden terminó con 16 puntos y le faltó un rebote y una asistencia para un triple doble.

MF