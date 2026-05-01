Cade Cunningham tardó en calentar los motores, pero terminó por comandar una larga remontada de los Pistons de Detroit en la segunda mitad con 32 puntos para vencer al Magic 93-79 en Orlando y mandar la serie a un séptimo y definitivo juego de regreso en Michigan, que será el próximo domingo.

El líder de los Pistons tuvo 8 puntos en la primera mitad, pero se recuperó y acompañó su anotación con 10 rebotes, 9 de ellos después del intermedio. Tobias Harris consiguió la misma cantidad de tablas con 22 unidades para liderar entre ambos la victoria del equipo.

Los primeros 12 minutos fueron reñidos, terminando con una diferencia mínima, no obstante, el segundo episodio fue un monólogo de los de Florida, que subieron las revoluciones, el público los decibeles y terminaron ganando por 22 cuando se fueron al vestuario con Desmond Bane en 15 puntos y Paolo Banchero en 10.

La historia dio un giro de 180 grados en la segunda mitad y casi de la misma meteórica forma en la que el Magic tomó la ventaja, la perdieron. J.B. Bickerstaff hizo ajustes defensivos que nulificaron por completo a Orlando y Jamahl Mosley nunca descifró la clave para regresar a sus jugadores en todos los aspectos.

La remontada no se construyó con una ofensiva destacada, de hecho, tiraron para el 40% de campo en la segunda mitad, sino con una defensa que desesperó por completo a los locales, que solo pudieron anotar 11 y 8 puntos en los últimos dos cuartos, anotando tan solo uno de cada 10 tiros (en el último periodo solo anotaron uno de 20) y encestando entre ambos capítulos solo 2 de 18 triples, mostrando ansiedad y falta de ideas para revertir la situación.

Tanto Paolo Banchero como Desmond Bane llegaron a 17 puntos cada uno, con un par de canastas en el segundo periodo, el resto de unidades de Banchero llegaron desde el tiro libre.

MF