Los Lakers se quedaron con el primer tiempo extra que tienen los Playoffs este año en la NBA y le ganaron 112-108 a los Rockets sin Kevin Durant, tras igualar a 101 en el tiempo reglamentario con una gran dosis de emociones. Los californianos, comandados por LeBron James, están a una victoria de sacar las escobas en la primera ronda.

La quinteta angelina parecía en control durante el partido, pero el joven talento de Houston, con Alperen Sengun, Amen Thompson y Jabari Smith Jr. sacó la casta, sabiendo que una derrota este viernes era letal. Tomaron la ventaja y parecía que le sacaban el triunfo a los Lakers en los últimos minutos.

James (29 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias) no tuvo un cierre de partido limpio, cometió varias pérdidas de balón y falló un tiro que parecía sentenciar el juego, pero se redimió con un robo y un triple faltando 13 segundos para empatar, después el rebote defensivo y mostró la veteranía con un oportuno tiempo fuera, pero en la última jugada falló el tiro ganador.

Marcus Smart sigue siendo una pieza fundamental en la duela para JJ Reddick. El guardia ha cumplido en ambos costados con 21 puntos y 10 asistencias esta noche, con 5 robos de balón y 2 tapones. Rui Hachimura también pasó la barrera de los 20 puntos pero el gran ausente, a pesar de que sí jugó, fue Deandre Ayton con solo un tiro anotado.

Pocas horas antes del partido, Houston había confirmado la baja de Kevin Durant por un esguince de tobillo que incrementaba las posibilidades de los Lakers y, si bien consiguieron el objetivo, el equipo angelino no contaba con la incómoda piedra en el zapato que fue el tridente joven de los Rockets y demostró que no les hace falta la anotación de Durant para competir, pero sí su experiencia.

Sengun fue el máximo encestador con 33 puntos, pero 11 fueron en el primer cuarto y el resto a partir del tercero, no anotó en el segundo episodio en el que los Lakers tomaron su ventaja más amplia. Thompson y Smith se combinaron para 50 puntos, pero no recibieron muchos balones en el momento clave y, como equipo, las faltas los privaron de tomar ritmo en el tiempo extra.

Ahora tendrán que saltar a la duela con la misma intensidad con la que jugaron de la mitad del tercer cuarto en adelante, pero ahora desde el salto inicial, ya que caer el domingo le pondrá fin a su temporada.

MF