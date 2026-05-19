Martes, 19 de Mayo 2026

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Mundial 2026: España, los monarcas de Europa vuelven a soñar con otra época de éxitos

La Roja afronta el torneo con figuras consolidadas, bajas sensibles y la ilusión de volver a instalarse entre las mejores selecciones del planeta

Por: Luis Ascanio

España llega al Mundial con una nueva generación talentosa que busca revivir la época dorada que dominó Europa y conquistó el mundo. AFP/ ARCHIVO.

España llega al Mundial con una nueva generación talentosa que busca revivir la época dorada que dominó Europa y conquistó el mundo. AFP/ ARCHIVO.

Hace casi dos décadas, España inició una etapa gloriosa que comenzó con una Eurocopa. Esa generación posteriormente levantó por primera vez el trofeo Jules Rimet y repitió como monarca del Viejo Continente, consolidando los mejores años del país ibérico en su historia futbolística. A esos días brillantes les siguió una etapa más turbulenta, con la eliminación en fase de grupos en Brasil y, después, ante la anfitriona Rusia en octavos de final, además de la escandalosa renuncia de Julen Lopetegui a tres días del inicio del torneo.

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Hoy parece que La Roja ha recuperado intensidad con otra generación de futbolistas que llega al verano con el título continental, aunque también con el descalabro en la final de la Liga de Naciones, y con un boleto para cruzar el Atlántico conseguido sin mayores problemas, tras superar su grupo de clasificación con cinco victorias y un empate.

El sorteo mundialista puso el destino de España en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, este último como la mayor amenaza en la pelea por el liderato. Aun así, el combinado de Luis de la Fuente no debería tener mayores complicaciones para avanzar a dieciseisavos de final, instancia desde la que aspira, por lo menos, a alcanzar las semifinales.

El timonel riojano tiene, a estas alturas, problemas felices y otros no tanto. En medio de una gran ola de talento y con una base de jugadores del Barça y el Atlético como principales proveedores de futbolistas, deberá elegir entre David Raya, Joan García, Unai Simón e incluso Álex Remiro para ocupar la portería.

El mismo caso se presenta en cada línea, donde habrá sacrificados importantes. La defensa podría estar integrada por Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marcos Llorente, mientras Robin Le Normand y Marc Pubill pelean por un lugar. En el centro del campo cuenta con Pedri y Dani Olmo, además de Rodri o Martín Zubimendi, aunque también aparecen en la contienda nombres como Gavi, Marc Casadó y Álex Baena. En ataque han brillado Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Nico Williams y Ferran Torres.

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No obstante, no todo ha sido sencillo en las últimas semanas para la selección. Yamal apunta a perderse los primeros partidos del torneo debido a la lesión muscular que le impidió cerrar el año con el Barcelona, mientras que Fermín, quien era candidato a integrar la lista, se perderá la justa por una fractura en el pie.

La experiencia será un factor clave en el escenario más grande que ofrece el futbol, y España tendrá que demostrar que el talento individual, sumado al claro estilo colectivo de posesión que ha heredado durante años, es suficiente para aspirar a algo más que el torneo continental si quiere consolidar esta nueva época dorada con una generación que promete durar muchos años más.

SV

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