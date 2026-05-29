Incluyen a Marcelo Flores en la lista canadiense para el Mundial

La convocatoria de Marcelo Flores a la Copa del Mundo de 2026 con Canadá quedó confirmada este viernes, cuando el entrenador estadounidense Jesse Marsch presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país anfitrión en la justa mundialista. La inclusión del jugador de Tigres marca el cierre de un proceso que comenzó meses atrás con su cambio oficial de federación ante la FIFA.

Flores, nacido en Georgetown, Ontario, pero con ascendencia mexicana, formó parte de selecciones juveniles de México e incluso debutó con el representativo mayor en 2021. Sin embargo, tras disputar tres encuentros con el Tricolor y dejar de ser considerado de manera regular en las convocatorias, optó por solicitar el cambio de asociación para representar a Canadá. La FIFA autorizó el procedimiento en febrero de este año mediante el mecanismo conocido como “One Time Switch”, lo que lo dejó habilitado para jugar oficialmente con la selección canadiense.

El actual jugador de Tigres UANL vivió un recorrido particular en el futbol internacional. Tras desarrollarse en la academia del Arsenal y tener un paso por el Real Oviedo, llegó a la Liga MX en 2023. Su desempeño durante la temporada 2026 lo mantuvo en el radar del cuerpo técnico canadiense, que siguió de cerca su evolución antes de integrarlo al proyecto mundialista.

Canadá afrontará el Mundial con una generación encabezada por Alphonso Davies, Jonathan David y Stephen Eustáquio. Marsch señaló que la convocatoria refleja la diversidad y las distintas trayectorias que conforman al futbol canadiense, en un torneo que disputará como una de las tres sedes anfitrionas.

El conjunto de la hoja de maple abrirá su participación el 12 de junio frente a Bosnia y Herzegovina. Después enfrentará a Qatar y cerrará la fase de grupos ante Suiza. Para Marcelo Flores será su primera Copa del Mundo, aunque la disputará defendiendo los colores de Canadá y no los de México.

MF