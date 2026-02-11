El alero de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart, fue suspendido este miércoles 11 de febrero con siete partidos por parte de la NBA, y se suma a otros tres jugadores sancionados por una pelea que se desató el pasado lunes en un partido entre Detroit y Charlotte.

El castigo de Stewart se dio por abandonar la zona de banquillo, entrar agresivamente en un altercado en la cancha y pelear.

La NBA afirmó que la duración de la suspensión se basó, en parte, en su historial de reiteradas conductas antideportivas.

Los aleros de los Charlotte Hornets, Miles Bridges y Moussa Diabaté, fueron suspendidos cuatro partidos cada uno por pelear e intensificar el altercado, mientras que el pívot de Detroit, Jalen Duren, fue suspendido por dos por estar en el origen del enfrentamiento.

Los cuatro jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados del encuentro a 7:09 del final del tercer cuarto durante la victoria de Detroit sobre los Hornets, el lunes en Charlotte.

La pelea estalló cuando Diabaté cometió una falta defensiva sobre Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de Duran y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

Los cuatro jugadores comenzarán a cumplir sus suspensiones este miércoles. Stewart y Duren estarán ausentes cuando los Pistons visiten Toronto y Bridges y Diabaté no estarán cuando Charlotte reciba a Atlanta.

El partido concluyó con victoria para los Pistons a domicilio por 104-110.

Absolute CHAOS at The Hive tonight! Moussa Diabate and Jalen Duren were teeing it up all game. Both throwing punches. Miles Bridges and Isaiah Stewart also went at it. Insane, wild scenes.



Shades of Malice at the Palace.

All 4 were ejected. Holy hell. pic.twitter.com/dGzTxv6Fg3 — Joey Ellis (@Jellis1016) February 10, 2026

