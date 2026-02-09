La Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX estuvo repleta de goles.

La actividad en el futbol mexicano comenzó con un repaso de Tigres a Santos de 5 goles contra uno. Luego, en Aguascalientes, la cuota apenas bajó por un gol tras la victoria de Necaxa frente al Atlético San Luis por 4 goles a uno. En ese mismo viernes 6 de febrero, Xolos y Puebla no pudieron pasar del cero. Mientras que Chivas mantuvo el paso perfecto al vencer de visita al Mazatlán con dos anotaciones contra una.

La jornada sabatina retomó las emociones con goles. Finalmente el América logró tener una actuación convincente y venció a Rayados. En el Estadio Jalisco, Atlas y Pumas repartieron puntos tras un emocionante dos a dos. Pachuca venció a Juárez dos a cero, al igual que Querétaro venció al León. Y, por último, en otro de los encuentros estelares de la jornada, Toluca y Cruz Azul empataron a un gol por bando, cerrando la cuota goleadora y la actividad futbolera que dio paso a un domingo vacante para dejar las transmisiones y atenciones en el Super Bowl LX.

Con ello, la Tabla General y Tabla Individual de Goleo sufrieron actualizaciones. A continuación te mostramos a los atacantes al frente del Clausura 2026.

Así va la tabla de goleo tras la Jornada 5 del Clausura 2026

Pos Jugador Club G MJ ANOTA CADA NACIONALIDAD 1º Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 5 450 90.00 Italiano 2º Armando González Guadalajara 4 346 86.50 Mexicano 3º José Antonio Paradela Cruz Azul 4 367 91.75 Argentino 4º Marcelo Flores Tigres 3 331 110.33 Mexicano 5º Daniel Aguirre Guadalajara 2 404 202.00 Mexicano



Pese a la derrota, ese gol de penal de último minuto frente al Necaxa, tiene al frente a Joao Pedro en la Tabla de goleo individual de la Liga MX.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

